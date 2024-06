Gracyanne Barbosa faz topless na praia e exibe marquinha de fita

Na praia, Gracyanne Barbosa faz ensaio fotográfico deslumbrante e chama a atenção ao exibir marquinha de biquíni de fita ao dispensar parte da roupa

A musa fitness Gracyanne Barbosa roubou a cena na rede social nesta terça-feira, 25, ao postar uma foto de um ensaio deslumbrante que protagonizou em uma praia. Dispensando a parte de cima do biquíni, a famosa chamou a atenção ao exibir sua famosa marquinha de bronzeado de fita.

Parecendo uma obra de arte, a ex-esposa do cantor Belo apareceu fazendo carão e sendo iluminada pelo sol. De chapéu na cabeça, a influenciadora fez pose e se destacou com seu bronzeado na paisagem de tons terrosos.

"A vida não para esperando você se lamentar, ela continua. Não perca tempo, viva, siga em frente, corra atrás dos seus sonhos, busque o que te faz feliz", refletiu ela na legenda. Nos comentários, os internautas encheram a artista de elogios. "Aff que linda", admirou a cantora Simony. "Que fotão! A modelo é a mais perfeita", falaram outros.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Gracyanne Barbosa revelou que ela e Belo continuam morando na mesma casa, mesmo após anunciarem o fim de seu casamento em abril deste ano. A famosa então explicou os motivos de permanecerem no mesmo lar com suas famílias.

Gracyanne esclarece suposta reconciliação após foto com a mãe de Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa agitou as redes sociais ao publicar uma foto junto com a mãe do cantor Belo, seu ex-marido. Na imagem com dona Teresinha Vieira, compartilhada através de seus stories no instagram, a famosa se referiu a matriarca como 'sogrinha'.

Com isso, diversos internautas passaram a apontar uma possível reconciliação entre o ex-casal, que anunciou publicamente a separação em abril deste ano. Gracy, no entanto, negou que os dois tenham reatado e explicou o motivo de ainda se referir a dona Terezinha como 'sogra'.

Após um internauta questionar se a musa fitness e Belo estariam juntos novamente, ela respondeu: "Essa foi uma das mensagens que mais recebi aqui hoje, então vamos lá; NÃO VOLTAMOS! Convivo com a dona Teresinha, há 16 anos! Ela sempre será minha sogra e parte da minha família, independente de qualquer coisa, aqui ela sempre encontrará, carinho, atenção, amor e amizade (Não só ela mas toda família)", iniciou Gracyanne Barbosa.

E completou: "Hoje ela tinha umas coisas pra fazer na rua, fui leva-la, conversamos, nos divertimos (ela é muito engraçada e sincera kkkk). Foi um dia especial, apenas isso. Ela disse que quer morar comigo e pra onde eu for, ela vai".