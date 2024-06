Solange Frazão mostra seu físico aos 61 anos na piscina: 'Resultados'

Musa fitness, Solange Frazão mostra situação de seu corpo atual e celebra conquistas aos 61 anos; veja as fotos da famosa na piscina de sua casa

A musa fitness Solange Frazão impressionou ao compartilhar uma série de fotos curtindo a piscina de sua mansão. Neste domingo, 16, a famosa postou os registros se exibindo no local e não passou despercebida com o seu físico torneado.

A artista então celebrou suas curvas saradas aos 61 anos. Novamente, Solange Frazão refletiu sobre como construiu seu corpo atual ao esbanjar sua barriga reta e levemente riscada. A influenciadora digital então posou de biquíni preto e chapéu combinando com o look.

"61. RESULTADOS não são obra do ACASO! Não se distraia!", escreveu a musa na legenda. Nos comentários, os internautas enchera-na de elogios. "Exuberante, lindíssima, exemplar! Uma inspiração sem dúvidas", falaram. "Cada dia mais linda", disseram outros.

Tempos atrás, Solange Frazão conversou com a Revista CARAS quando completou 60 anos de idade e refletiu sobre como vê a passagem do tempo. "Acho que as mulheres estão ganhando força, contornando essas questões e conquistando cada vez mais seu espaço. Não me sinto com 60, nem enxergo minhas amigas assim. Não me vejo usando um cartão de estacionamento para idoso. Acabou essa história de ser velha, idosa... o que tem de moleque atrás de mim! Eles enxergam nossa experiência, nossa estabilidade, além disso, a gente tem a vida sexual mais prolongada", disse ela.

