Aos 25 anos, Virginia Fonseca surpreende ao exibir cabelos brancos: ‘Em choque’

Virginia Fonseca fica chocada ao encontrar vários fios de cabelos brancos e revela desespero com seu novo visual aos 25 anos

Na última segunda-feira, 24, Virginia Fonseca surpreendeu seus seguidores ao revelar que encontrou diversos cabelos brancos aos 25 anos. Enquanto se arrumava no camarim do SBT para gravar seu programa, a influenciadora digital ficou em choque com o novo visual e admitiu estar indecisa sobre como lidar com os novos fios.

Através dos stories do Instagram, Virginia apareceu diretamente de seu camarim e levantou o celular para mostrar a raiz dos cabelos, que já contam com alguns fios brancos: “Galera, olha o tanto de cabelo branco que eu tô”, disse inconformada. Na legenda do vídeo, ela desabafou: “Mano, eu estou com muito cabelo branco”, lamentou.

Na sequência, a mãe das pequenas Maria Alice, de três aninhos, Maria Flor, de apenas um, e do pequeno José Leonardo, que ainda está por vir, contou que ainda não sabe como lidar com os fios: “Estou em choque, vocês estão conseguindo ver? Meu pai do céu, o que eu vou fazer da minha vida?”, ela declarou enquanto exibia os fios brancos.

Vale lembrar que além de enfrentar o desafio com o novo visual, Virginia usou as redes sociais para revelar que iniciou um tratamento recentemente. Na semana passada, a influenciadora digital compartilhou com seus seguidores sua decisão de tomar os remédios para ansiedade e explicou que precisa evitar o estresse durante a gravidez.

Isso porque a esposa de Zé Felipe descobriu durante sua bateria de exames que seu cortisol, considerado o hormônio do estresse, estava elevado. Por esse motivo, além de iniciar o tratamento com calmantes, a apresentadora também precisou cortar o consumo de café: “Só de acordar e saber que eu não poderia tomar meu café, que eu amo, eu já fiquei irritada”, disse.

