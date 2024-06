Maria Joana ostenta corpaço ao renovar o bronzeado: "Biscoitando"

A atriz Maria Joana chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir exibindo seu corpaço na varanda de um hotel

Maria Joana impressionou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 24, ao postar uma sequência de cliques exibindo seu corpão sarado.

A atriz, que está em ão Paulo, aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado. Nos cliques postados no feed do Instagram, ela aparece usando um biquíni preto e fazendo várias poses na varanda do hotel que está hospedada.

Ao dividir os registros, Maria contou que estava 'biscoitado', ou seja, querendo chamar a atenção. "Carioca pega sol onde dá, tô errada? Bixxxcoitando na varanda do hotel", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os fãs rasgaram elogios nos comentários. "Gata", disse uma seguidora. "Maravilhosa em todos os ângulos", afirmou outra. "Musa", escreveu uma fã. "É muito linda", falou mais uma.

Confira:

Maria Joana passa por novo procedimento cirúrgico no seio esquerdo

No ano passado, Maria Joana contou que precisou ficar afastada das redes sociais e de seu trabalho após passar por um procedimento cirúrgico no seio esquerdo. A atriz postou algumas fotos mostrando o rosto e o seio com curativos e contou que foi operada em 2019 após a descoberta de um Neuroma Intercostal, que causa fortes dores. Só que essa ano ela voltou a sentir um incômodo no mesmo lugar, e precisou ser submetida a uma nova cirurgia.

"Vou compartilhar porque acredito que também pode ajudar outras pessoas a terem mais cuidado com o corpo e a estarem sempre cercado de bons profissionais! Em 2019, tive um Neuroma Intercostal no seio esquerdo. O Neuroma é uma cicatriz dolorosa de um nervo, que pode ser causado por um trauma, como uma pancada ou como uma atividade física mais intensa. Conversei com meu médico, que aliás, preciso agradecer muito [...]. Enfim, depois de vários tratamentos conservadores, sem grande melhora e sentindo muita dor, decidimos optar pela cirurgia", disse em um trecho. Confira o relato completo!