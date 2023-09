Maria Joana passa por novo procedimento cirúrgico no seio esquerdo

A atriz Maria Joana deu detalhes sobre o procedimento cirúrgico que precisou realizar após voltar a sentir fortes dores no seio esquerdo

Maria Joana, de 37 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, para contar aos seguidores que precisou ficar afastada das redes sociais e de seu trabalho após passar por um procedimento cirúrgico no seio esquerdo.

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou algumas fotos mostrando o rosto e o seio com curativos, e contou que foi operada em 2019 após a descoberta de um Neuroma Intercostal, que causa fortes dores. Só que essa ano ela voltou a sentir um incômodo no mesmo lugar, e precisou ser submetida a uma nova cirurgia.

"Vou compartilhar porque acredito que também pode ajudar outras pessoas a terem mais cuidado com o corpo e a estarem sempre cercado de bons profissionais! Em 2019, tive um Neuroma Intercostal no seio esquerdo. O Neuroma é uma cicatriz dolorosa de um nervo, que pode ser causado por um trauma, como uma pancada ou como uma atividade física mais intensa. Conversei com meu médico, que aliás, preciso agradecer muito. Agradecer por todo o seu conhecimento, por sua sensibilidade e por tudo durante esses anos. Olha que dei trabalho! Ainda bem que você me ama e é da minha família", começou o relato, citando que o médico é seu primo.

"Enfim, depois de vários tratamentos conservadores, sem grande melhora e sentindo muita dor, decidimos optar pela cirurgia. A evolução foi boa, a dor passou, então segui minha vida. Agora com mais cuidado e atenção. Digo isso, porque o Neuroma não teve uma relação direta com a minha prótese. É preciso ressaltar isso. Mas vale lembrar a indicação do uso de top e sutiãs adequados nos momentos de exercício físico e/ou esforço de grande impacto", ressaltou.

Depois, Maria Joana contou que voltou ao médico após voltar a sentir fortes dores no mesmo seio. "Segui minha vida normal depois da cirurgia de 2019, mas esse ano, comecei a sentir outra dor no mesmo seio. Voltei no médico, fiz vários exames de novo, comecei uma nova investigação e descobrimos que houve um 'abaulamento do sulco mamário e uma pequena migração da prótese para baixo, porém foi o suficiente para pressionar o local do neuroma anterior, mesmo ele protegido na musculatura.' Ou seja, sente dor de novo….", lamentou.

"Vou confessar que quando soube que teria que operar, fiquei chateada. Em 2019 o Neuroma, em 2021 quebrei a tíbia e agora 2023 outro problema. Dei aquela choradinha? Dei sim. Mas, foi o momento de fazer outro mergulho interno. Teria que parar minha vida e meu trabalho mais uma vez. Então rezei, meditei e não temos o controle de tudo. E também a maioria das vezes não vai ser com a gente quer, então fazer o quê? Ressignificar. Porque a gente acredita em Deus e acredita que tudo tem um motivo e um propósito maior. Não é mexxxmo?!", acrescentou.

Por fim, a atriz também fez um agradecimento. "Agradeço todo carinho recebido e todo cuidado dos profissionais que me cercam. Que inspirem vocês também a sempre se escutarem e cada vez mais cuidarem desse bem tão precioso que é o nosso corpo", finalizou ela, que não explicou o motivo do curativo no nariz, mas compartilhou mais cedo nos Stories um vídeo de uma médica falando sobre rinoseptoplastia, cujo objetivo é remodelar o formato do nariz e na correção do desvio de septo.

Confira a publicação: