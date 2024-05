Aos 61 anos, Solange Frazão volta a usar maiô de seus 18 anos: "Bons tempos"

Solange Frazão relembra seus tempos de miss e, após 43 anos, volta a usar maiô de seus 18 anos; veja o antes e depois da modelo!

A modelo Solange Frazão impressionou seus seguidores ao resgatar um look de seu passado. No último fim de semana, a famosa, que está com 61 anos, deixou todos de queixo caído ao aparecer usando maiô de quando tinha 18 anos.

Em seu perfil oficial do Instagram, a musa mostrou seu antes e depois ao relembrar seus tempos de miss, mostrando que ainda consegue vestir o modelito, mesmo 43 anos depois. Nostálgica, ela resgatou diversas fotos do passado e falou sobre aquela época, quando ainda era bem jovem.

"Hoje abrindo minha caixa de recordações, me deparei com essa foto tirada em 1982 para revista MANCHETE. Quem lembra? Também encontrei minha faixa de miss São Paulo e o maiô que guardo com tanto carinho. Resolvi registrar e voltar o tempo me vestindo de miss São Paulo 1982 em 2024. Quantas recordações lindas! Relembrei de detalhes daquela época. Mal tinha uma máquina pra tirar retratos. As poucas fotos que tenho são de amigos que tiraram pra mim", iniciou.

Solange ainda falou sobre autoestima e como fez para cuidar de seu corpo ao longo dos anos. "Participar do miss Brasil e de concursos internacionais nos enche de autoestima e redobra o autocuidado. Naquele tempo era ser princesa por um dia. Um sonho. Hoje, 43 anos depois (aos 61) vejo o quanto verdadeiramente colhemos nossas escolhas durante esta vida. Escolhi viver a SAÚDE em cada dia vivido. Bons tempos que não voltam mais. Mas amo a minha vida hoje. Ficam as lembranças guardadinhas no coração", finalizou.

Confira a publicação:

Solange Frazão divide cliques raros ao lado do filho

Em fevereiro, Solange Frazão usou as redes sociais para dividir com os seguidores alguns cliques raros ao lado do filho, Lucca. O personal trainer completou 31 anos de vida na ocasião e ganhou uma linda homenagem de sua mãe.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital e musa fitness postou um vídeo com vários registros ao lado do herdeiro, e prestou uma bela homenagem ao aniversariante, ressaltando todas suas qualidades.

"Um gigante: De caráter. De generosidade. De sabedoria. De inteligência. De bondade. De humildade. De excelência. De profissional... Parceiro, companheiro, amigo, responsável… Um filho de ouro. Um filho de Deus e meu filho. Que honra ser sua mãe, filho. #31. Filho Amado. Te amo. Deus te abençoe", escreveu a artista, que também é mãe de Bruna e Thabata Frazão.