Claudia Ohana chama atenção ao exibir curvas impecáveis: "Perfeição"

A atriz Claudia Ohana ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpaço

Claudia Ohana chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 24, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo toda sua beleza natureza.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a atriz aparece esbanjando suas curvas impecáveis ao surgir usando um maiô cavado com um decote generoso. "Livre. Leve. Solta", afirmou a artista na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu várias curtidas e comentários. "Poderosa", disse uma seguidora. "Diva", escreveu outra. "Sempre linda", falou uma fã. "Uma perfeição", afirmou mais uma. "Maravilhosa demais", comentou uma admiradora.

Recentemente, Claudia fez uma reflexão sobre a idade. A atriz, que está com 61 anos, apareceu dançando em novo vídeo e falou sobre a passagem de tempo. "As pessoas me perguntam como eu me sinto aos 60 anos. Eu respondo: muito bem, obrigada! Na verdade, às vezes eu me sinto com mais... Uns 80 anos. Mas tem dias que eu estou com 30 e tem horas que eu tenho 18. Tudo depende do meu estado de espírito. Bora começar a semana bem, independente da idade você esteja hoje", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Ohana (@ohanareal)

Claudia Ohana celebra aniversário da filha

Em outubro do ano passado, a filha de Claudia Ohana, Dandara Guerra, completou 40 anos e recebeu uma declaração especial da mãe. Em sua rede social, a famosa compartilhou fotos de um ensaio com a herdeira e falou sobre ela ser sua eterna bebê.

Muito parecidas, elas apareceram nos registros especiais e Claudia Ohana teceu elogios ao falar sobre Dandara, que seguiu seus passos profissionalmente e também é atriz. A matriarca se mostrou muito orgulho da mulher que ela se tornou. "Hoje é o dia do meu bebê! O meu bebê cresceu e se tornou uma mulher forte, amiga, sincera, inteligente e etc e etc… Te amo e te desejo um mundo de possibilidades e de felicidade. Te amo", escreveu. Confira a publicação!