Ex-maquiador de Eliana recorda histórias com apresentadora: 'Eterno aprendizado'

Em entrevista à CARAS Brasil, o maquiador Junior Mendes fala sobre influência de Eliana em sua carreira e elenca tendências para maquiagens de noivas

Conhecido como maquiador das estrelas, Junior Mendes trabalhou 10 anos ao lado de Eliana. Além de diversas histórias e muito aprendizado, o artista afirma que a experiência que teve com a apresentadora segue o inspirando para novos projetos em sua carreira.

"Trabalhei 10 anos da minha vida com a Eliana , tanto no programa quanto na vida pessoal e em grandes campanhas. Eu aprendi muito com ela todos os dias. Não só na maquiagem, como na vida. Ela é um eterno aprendizado", diz o maquiador, em entrevista à CARAS Brasil.

Somado aos mais de 30 anos de carreira, as experiências com a apresentadora e a TV o ajudaram a criar seu curso de maquiagem com Beleza na Web PRO, que foi lançado no início do mês de junho. Ele diz que o momento, além de ser uma celebração para a carreira, também marca seus 15 anos atuando com a educação profissional.

"Está sendo muito novo porque é o meu primeiro curso online e ter um parceiro como esse é muito especial", completa ele, que ainda assegura ter diversos projetos no mundo da beleza para este ano, apesar de estar focado no curso. "Tenho meus projetos com os salões L’equipe Junior Mendes, que estamos pensando em expansão, em abrir outras unidades em novos locais", explica.

Abaixo, Junior Mendes elenca as principais dicas para se fazer uma maquiagem de noiva e fala sobre as tendências do ano de 2024. Além disso, ele recorda outras celebridades que já maquiou para casamentos como Romana Novais e Thássia Naves. Confira a entrevista!

Quais dicas você dá para uma boa maquiagem de noiva?

A dica para uma boa maquiagem de noiva é sempre estar atual e de acordo com a beleza da noiva. É muito importante que essa pele venha sendo hidratada desde o dia do teste. Se a noiva não tem o hábito de hidratar a pele, o profissional precisa educá-la para que essa pele e os lábios estejam hidratados para a maquiagem ficar ainda mais perfeita. Eu sou adepto de uma maquiagem clássica e atemporal.

Quais são as principais tendências para esse ramo de maquiagem em 2024?

As noivas estão procurando cada vez mais uma pele leve, com glow sutil. Nos últimos anos, 2022 e 2023, houve um exagero dos brilhos dos iluminadores e sombras cintilantes. Então hoje, em 2024, as noivas procuram as bases mais leves. Com glow? Sim. Tem. Mas é um glow mais pontuado, muito leve. Já os olhos são marcados e levemente esfumados em três tons de marrom. Raramente se usa o preto, ele é muito difuso.

Como a maquiagem ajuda a tornar o dia do casamento ainda mais especial?

A maquiagem da noiva deixa aquele dia ainda mais especial. Eu acho, que quando você acaba de maquiar, que ela se vê no espelho e fica com aquele brilho no olho, é muito gratificante. Porque ela se sente noiva, é dali que dá o start de 'eu vou casar'. Isso acontece com muitas noivas e o coração bate mais forte. Como profissional, participar desse momento é muito especial.

Além da Eliana, você já maquiou famosas como Romana Novais e Tássia Naves. Como foi trabalhar com elas?

É muito gratificante para um profissional chegar a maquiar uma celebridade ou uma grande influencer. E ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade e muito cuidado, porque é uma maquiagem que será vista por muita gente. Todas as noivas, para mim, são muito especiais, cada uma delas deixa um lugarzinho guardado no meu coração. O da Romana, por exemplo, foi um casamento muito especial, aos pés do Cristo Redentor. Foi um trabalho desafiador, que começamos a maquiar de madrugada, 1h da manhã. A gente não podia errar em nenhum minuto porque tinha que estar pontualmente ali para ter o casamento no amanhecer. A maquiagem da Thássia Naves também foi muito especial e foi um ponto alto da minha carreira. Foi quando eu lancei um produto com a MAC para a Thássia casar. Foi muito especial lançarmos um produto em NYC para ela usar no dia do casamento.