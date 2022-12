Solange Frazão dá lição de autoestima e empoderamento

Musa fitness, Solange Frazão rompe paradigmas do tempo e chega aos 60 anos plena, segura e sem medo de amar

No lugar da ansiedade, a calmaria. No lugar das incertezas, a maturidade. O tempo, de fato, tem sido responsável por significativas renovações para Solange Frazão. Algo, porém, permanece imutável: sua jovialidade de corpo e alma. É mergulhada nessa atmosfera que a estrela abraça a chegada dos 60 anos e se diz pronta para iniciar um novo ciclo, marcado por desafios, otimismo e muita disciplina. “Estou em paz. O envelhecimento existe, mas meu espírito é de um bebê! Vejo mulheres tristes porque estão ficando velhas, mas enxergo diferente, estou nascendo. Estou me priorizando”, destaca ela, primeira musa fitness do Brasil.

E mudanças, literalmente, não faltam na nova fase de Solange. A começar pela casa. Para se conectar com a natureza e fugir da rotina frenética de São Paulo, ela elegeu como seu refúgio um condomínio em Alphaville, na Grande SP, cercado de árvores e frequentado por pássaros de todas as espécies. “Quando eu tinha 20, 30 anos, era tudo tão corrido que não apreciava pequenas coisas da vida, como observar um beija-flor, a natureza, olhar para o céu... quando envelhecemos ficamos mais próximos do nosso espírito e passamos a dar valor às coisas simples da vida. Isso me tornou mais contemplativa”, avalia ela.

Em meio às mudanças, a disciplina segue a mesma. Faça chuva ou faça sol, ela não deixa os cuidados de lado. Faz exercícios, se alimenta bem, dorme bem e, acima de tudo, procura se aceitar e ser feliz. O segredo? A constância! “Escolhi viver bem e com qualidade de vida. Quando entrei na menopausa, por exemplo, me tornei ainda mais disciplinada, aumentei os pesos, comecei a fazer suplementação e também comecei a pedalar. Eu me planejo a cada década e me preparei para chegar aos 60. Agora, estou me preparando para os próximos anos!”, avisa ela, cuja disciplina reflete em todas as áreas da vida. “Eu sou tão perfeccionista que, esses dias, me vi arrumando os produtos que estavam fora de ordem na prateleira do mercado”, conta, aos risos.

– É inevitável as pessoas não se surpreenderem com sua boa forma. Qual pergunta mais ouve? E o que costuma responder?

– No fundo, todas sabem o que é preciso fazer, mas sempre me perguntam como ter disciplina para seguir com os exercícios, cortar o açúcar, se alimentar bem... Aí, surgem questionamentos como: você é refém da boa forma? Você não vive, não é feliz? As pessoas associam dietas e exercícios a coisas ruins. Minha resposta é sempre a mesma, eu quero viver muito, viver com saúde, ter minha autoestima elevada, sem precisar depender de ninguém. Vejo minha mãe, que sempre foi sedentária, com dor nas costas, com a imunidade baixa, sem disposição e não quero isso para mim. Quero ter ânimo, quero chegar aos 80 anos cheia de projetos!

– Quais ressignificados a chegada dos 60 traz para você?

– Estou acostumada com as renovações e, como já disse, a cada década eu me renovo, mas minha personalidade continua a mesma. Todas as minhas conquistas de hoje são resultado do que plantei nos últimos dez anos. Não penso só no hoje, gosto de me planejar, ter propósitos, isso me dá ânimo. A questão do corpo me acompanha a vida inteira, mas não é só ele! É preciso cuidar da mente e da alma. A maturidade ainda me trouxe algumas lições, como saber dizer não. Estou em uma fase de me cuidar, de autoconhecer. Estou sozinha, não na solidão! Faço o que quero e na hora que quero.

– Tem vontade de encontrar um grande amor?

– Tenho vontade de me conectar com alguém, encontrar um companheiro é muito gostoso, mas casar eu já não sei! Com toda a experiência de vida que tenho, acho que me tornei mais exigente, por isso, essa tarefa está mais difícil! Quanto à idade, não me importo com isso. Pode ser mais velho ou mais jovem, o importante é ter afinidade e o mesmo estilo de vida. A máxima de que os opostos se atraem não funciona para mim.

– Por falar nisso, como é a abordagem dos mais jovens?

– Eles sempre são respeitosos, me elogiam, falam que estou bem. Nunca me senti intimidada.

– Hoje se fala muito sobre o etarismo. Sofre com isso?

– Acho que as mulheres estão ganhando força, contornando essas questões e conquistando cada vez mais seu espaço. Não me sinto com 60, nem enxergo minhas amigas assim. Não me vejo usando um cartão de estacioamento para idoso. Acabou essa história de ser velha, idosa... o que tem de moleque atrás de mim! Eles enxergam nossa experiência, nossa estabilidade, além disso, a gente tem a vida sexual mais prolongada.

– O que enxerga quando se olha no espelho?

– Enxergo o real. Tem dias que me vejo superbem e tem dias que vejo as ruguinhas, a flacidez. O

importante é se amar, se gostar e procurar valorizar o que você tem de melhor. Quero ter 90 anos e, ao olhar no espelho, ver que não perdi minha postura, minha elegância, acho bonito isso na mulher. O que define a feminilidade e a sexualidade não é a barriga tanquinho ou o bumbum na nuca, mas a postura, o sorriso e a simpatia.

– Acredita em padrões?

– Não existe padrão de beleza, o que existe é vida saudável e saber se valorizar. Há mulheres deprimidas por não estarem dentro de um padrão, mas não dá para sermos o outro. É preciso buscar nossa própria beleza.

– O que tem planejado para os próximos dez anos? – Em primeiro lugar, seguir cuidando da saúde. Quero viajar o mundo e construir um futuro financeiro seguro, ter renda para não depender de ninguém e para desacelerar um pouco. Sempre fui muito pé no chão, nunca saí gastando, comprando bolsas caras, ostentando. Estou entrando na fase da estabilidade e, em março do ano que vem, vou lançar minha mentoria. Acho que tenho vivência para isso e quero inspirar as mulheres a se darem mais valor e a serem independentes.

– Sempre escreveu sua história de forma autônoma... – Nunca achei que não fosse capaz de conseguir as coisas. E sempre fui verdadeira comigo e com as pessoas. Já cheguei a recusar mais de 100 contratos de trabalho só porque não acreditava no produto. Gosto de reconhecimento, mas ele tem que ser fruto da verdade.

