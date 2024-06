Apaixonada, Val Marchiori declara sobre namorado: 'Encontro de almas'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Val Marchiori abre o coração e fala sobre relacionamento e reflete impacto da maturidade em sua vida

Apesar de sempre muito discreta com relação a sua vida pessoal, Val Marchiori (49) assumiu recentemente um novo relacionamento com Amilton Augusto. Em entrevista à CARAS Brasil, a empresária abre o coração ao falar sobre seu namorado e dá mais detalhes de sua nova fase amorosa: "Encontro de almas".

Os dois se conheceram no podcast de Val Marchiori, o HelloVal, depois do encontro no programa da apresentadora, ela revela que o casal manteve contato por algumas semanas, até que ele a convidou para um jantar.

"Eu decidi aceitar, pois senti uma grande identificação. No jantar tive a certeza de que tinha tomado a decisão certa, pois foi um encontro de almas, porque jamais senti nada igual, a sensação, a pessoa, a energia, a conexão, o olhar", declara.

Val afirma que encontrou em seu parceiro o que sempre buscou: "Eu sempre procurei o que tenho certeza que encontrei no Amilton: lealdade, amizade, cumplicidade, afinidade, segurança, carinho, sensibilidade, afeto, respeito, desejo, e mais, que a gente se entenda sempre no olhar".

Apaixonada, a ex-modelo ainda reforça que pretende nunca se separar do seu atual namorado e está muito feliz por conta desse amor: "Eu tenho a certeza de que ele é o homem da minha vida, com quem quero viver até meus últimos dias".

CADA VEZ MAIS PLENA E FELIZ

Essa afirmação é de Val Marchiori que neste ano completa cinco décadas de vida. Durante a conversa com a CARAS Brasil, a socialite analisa sua trajetória nesses quase 50 anos e confessa que se sente cada vez mais plena e feliz.

"A maturidade nos traz muita experiência e evolução. Com certeza eu fui mudando e melhorando, como companheira, como profissional e, principalmente, como pessoa. E depois de tudo o que eu já passei, eu me sinto mais plena, mais confiante, sabedora do que eu não quero mais para minha vida e, com certeza, mais preparada para estar em um relacionamento maduro", compartilha.

Antes de se tornar uma das maiores empresárias do país, Val teve uma infância humilde no interior do Paraná. Ela relembra com orgulho do caminho profissional que percorreu antes de alcançar todos seus objetivos e realizações no seu trabalho.

"Eu tenho muito orgulho da minha trajetória profissional, pois aquela menina do interior que nasceu em condições tão precárias, graças a minha dedicação e ao meu trabalho, conquistei muito mais do que podia imaginar", confessa.

"Na minha vida pessoal, só tenho a agradecer a Deus pela mulher que sou, pelos meus filhos, pela minha família, pelos meus amigos, meu amor, por tudo. Eu me sinto cada vez mais plena e feliz, principalmente nessa fase em que estou vivendo", finaliza Val Marchiori.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VAL MARCHIORI: