Val Marchiori celebra os 18 anos de seus filhos gêmeos: "Um filme na minha cabeça"

Val Marchiori celebra os 18 anos de seus filhos, Eike e Victor, e mostra todos os detalhes de sua festa; confira!

Na última terça-feira, 25, a socialite Val Marchiori celebrou os 18 anos de seus filhos gêmeos, Victor e Eike. Os dois são frutos de seu antigo relacionamento com Evaldo Ulinski e ganharam uma linda homenagem da participante do programa Mulheres Ricas, da Band.

Em seu Instagram, a influenciadora posou ao lado de seus herdeiros e se declarou para os gêmeos. "Hoje vocês fazem 18 anos. Passa um filme na minha cabeça! Vocês são o meu melhor projeto de vida, meus amores @victor_marchiori01 @eike_marchiori2. Que orgulho de ser mãe de vocês, que grandes homens estão se tornando. Agradeço a Deus por tê-los na minha vida", escreveu Val na legenda da publicação.

E nesta quarta-feira, 25, a loira mostrou alguns detalhes da celebração dessa data especial para sua família. Victor e Eike comemoraram seu aniversário com sua família e amigos em um restaurante em São Paulo, incluindo o atual marido da mãe, o empresário Thiago Castilho. Com direito a balões personalizados, cardápios exclusivo e dois bolos, eles passaram a noite com as pessoas mais próximas e tiveram um aniversário mais íntimo.

Ao compartilhar os detalhes do evento, Val homenageou novamente os garotos. "Foi tudo muito lindo e mágico, ver meu filhos completarem 18 anos com amigos maravilhosos, nossa família com saúde. Só tenho a agradecer muito a Deus por esses momentos especiais ao lado deles", declarou na legenda do vídeo.

Confira as publicações:

Sheron Menezzes celebra aniversário de 6 anos do filho

Outra famosa que comemorou mais um ano de vida de seu filho foi a atriz Sheron Menezzes. No último dia 19, a artista, que esteve ao ar na novela Vai Na Fé, da Globo, celebrou os 6 anos de Benjamin, fruto de seu relacionamento com Saulo Bernard.

E na terça-feira, 24, a artista revelou que seu herdeiro ganhou uma festa com o tema do jogo Mario Bros. Em vídeo publicado por Sheron no Instagram, o aniversariante apareceu fantasiado como o personagem, e se divertindo bastante ao lado dos amiguinhos e dos familiares.

Ao dividir os registros, ela se derreteu pelo pequeno. "O sorriso dele é o meu combustível e ele estava radiante curtindo sua festa do início ao fim!!! Não podia assistir esse vídeo sozinha. Apreciem essa delícia sem moderação", declarou a atriz na legenda da publicação.