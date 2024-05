Marina Ruy Barbosa escolheu vestido vintage para brilhar em Cannes

A atriz Marina Ruy Barbosa voltou ao tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes e apostou em um look vintage de grife

A atriz Marina Ruy Barbosa arrasou na escolha de mais um look para brilhar no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes, na França. Ela voltou ao evento internacional nesta quinta-feira, 23, para prestigiar a première do filme Le Comte de Monte-Cristo, de Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière.

Para a ocasião, a estrela escolheu um vestido preto e branco da grife Chanel. O look é um modelito vintage da marca, que foi criado em 1987. O modelito caiu muito bem em Marina, que completou o visual com luvas pretas compridas e laço no cabelo.

Nas redes sociais, ela compartilhou um álbum de fotos do look e o pai dela, Paulo Ruy Barbosa, demonstrou o seu orgulho pela filha. "Maquiagem perfeita, super natural, sardinhas! Conjunto da obra: uma perfeição! Marina, você está absurdamente maravilhosa! Que sorriso lindo! Beleza inatingível!", disse ele nos comentários.

Marina Ruy Barbosa no Festival de Cinema de Cannes - Foto: Getty Images

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

O vestido de princesa de Marina Ruy Barbosa

A atriz Marina Ruy Barbosa brilhou ao cruzar o tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes, na França, neste domingo, 19, com um look poderoso. Ela surgiu com um vestido dourado brilhante com estilo de princesa.

O modelito contava com uma saia volumosa e com camadas e o corpete ajustado e decote poderoso. Para completar o visual, ela usou joias de brilhantes e fez um penteado de coque.

O vestido é da estilista Miss Sohee, que é coreana e mora na Inglaterra. A brasileira Marina Ruy Barbosa foi ao evento para prestigiar a première do filme Horizon: An American Saga, que tem o ator Kevin Costner no elenco.