Lucas Lima celebra aniversário do filho com foto rara e agradece Sandy: ‘Melhor’

Lucas Lima celebra primeiro aniversário do filho separado de Sandy com uma homenagem emocionante e compartilha foto rara de Theo

Nesta segunda-feira, 24, Lucas Lima usou as redes sociais para compartilhar uma foto rara do filho, Theo, que acaba de completar 10 anos. Após sua separação de Sandy no ano passado, o músico fez uma emocionante homenagem ao herdeiro e também aproveitou para expressar sua gratidão pela parceria da ex-esposa na criação do menino.

Através de seu perfil no Instagram, Lucas compartilhou uma foto em que aparece posando de costas com o menino. Embora não mostre o rosto do filho, ficou evidente o quanto o garoto cresceu, já que está quase na altura do pai. Na legenda, o músico abriu o coração sobre seu relacionamento com o herdeiro desde a separação.

“A responsabilidade de ajudar a guiar a alma mais linda que eu já conheci é ao mesmo tempo apavorante e inspiradora”, Lucas iniciou e refletiu sobre a paternidade: “Porque, quem tem filho, sabe que a gente pode criar, educar, opinar, conduzir, influenciar muita coisa… mas tem coisas que vem deles, que são lá do fundinho e que são intocáveis”, disse.

Orgulhoso, Lima se derreteu pelo menino: “Talvez seja essa partezinha intangível que a gente chama de alma. E a dele é a alma mais linda que eu já conheci. Hoje meu gurizinho faz 10 anos e eu não podia ter mais orgulho do ser humano que ele tá se tornando, mesmo sabendo que tem parte muito pequena nossa ali, o mérito é todo dele”, comemorou.

Por fim, Lucas aproveitou para agradecer o apoio de sua ex-esposa: “E obrigado Sandy, por ser a melhor parceira de criação de um filho que alguém poderia sonhar”, ele completou e celebrou o crescimento do menino: “O guri fez dez anos, senhor”, disse em tom de brincadeira na publicação, que recebeu muitos elogios nos comentários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lima (@lucas.lima)

“Caramba, parece que foi ontem que vocês anunciaram a gravidez da Sandy!”, disse uma seguidora. “Lucas, eles crescem muito rápido!! Parabéns pro Theo, mas especialmente pra você e pra Sandy!”, exaltou mais um. “Feliz aniversário para esse guri! 10 anos! Só posso desejar que ele continue se tornando um ser humano maravilhoso”, disse um terceiro.

Vale lembrar que esta é a primeira vez que a família comemora esta data especial desde o fim do relacionamento de Lucas e Sandy. Em setembro do ano passado, o músico, que teve um relacionamento com a cantora ao longo de 24 anos, sendo 15 deles casados, anunciou o fim da união. Desde então, eles mantêm a amizade pelo filho.

