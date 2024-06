Médica choca com revelação sobre Cariúcha: ‘Maior que o útero’

Após Cariúcha passar por cirurgia às pressas, a médica dela revelou detalhes sobre os miomas que removeu do útero dela

A apresentadora Cariúcha deu um susto em sua família e fãs na semana passada ao passar por uma cirurgia de emergência na sexta-feira, 21. Ela sofreu um sangramento intenso e precisou ser operada para remover miomas do seu útero. Com o sucesso do procedimento, a médica dela revelou detalhes do que aconteceu.

A doutora Sílvia Rayk, que atendeu a comunicadora, revelou que um dos miomas era maior do que o útero de Cariúcha. "Eram muitos miomas. Não imaginamos que seriam tantos, e muito grandes - o maior mioma dela era maior que o seu próprio útero. Foi uma cirurgia bem trabalhosa, mas graças a Deus deu certo", disse ela no programa Fofocalizando, do SBT.

Apesar da gravidade do caso, Cariúcha não precisou ter o útero removido. "Ela já havia ido a outros colegas que tinham decidido tirar seu útero. Nós a deixamos ciente de que isso poderia acontecer, mas que lutaríamos muito em manter o útero dela - o que por enquanto deu certo. Se Deus quiser, seguirá assim", afirmou.

Por enquanto, a estrela ficará longe da TV para se recuperar. "Por ela, já estaria de volta amanhã, mas vamos mantê-la [de repouso] O ideal seriam pelo menos 15 dias, mas vamos tentar mantê-la uns sete ou dez dias", contou a médica.

No final de semana, Cariúcha recebeu a visita do diretor do programa Fofocalizando, do SBT, no hospital.

Qual é o nome verdadeiro de Cariúcha?

Cariúcha se tornou ainda mais famosa após participar da última edição do reality show A Fazenda, exibido pela RecordTV. No entanto, poucas pessoas sabem o nome verdadeiro da apresentadora. Cariúcha, na verdade, se chama Alessandra.

Em determinado momento do programa Fofocalizando, do SBT, a famosa revelou a origem do apelido, que é a junção de carioca e gaúcha, naturalidade dos seus pais. O apelido foi dado a ela pela própria família.

"Desde criança quando eu ia para o Sul, minha família daí me chamava de Cariúcha, porque diziam que eu era metade carioca e metade gaúcha, e ficou este apelido desde então", contou ela.