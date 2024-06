Sonia Abrão reage ao ver despedida de Eliana: ‘Nunca vi’

A apresentadora Sonia Abrão dá sua opinião ao ver programa de despedida de Eliana e homenagem no Programa Silvio Santos

A apresentadora Sonia Abrão reagiu ao ver a despedida de Eliana do SBT. A loira fez a sua última aparição na emissora de Silvio Santos na noite de domingo, 23, com a despedida do Programa Eliana e também a homenagem no Programa Silvio Santos. Com isso, a veterana fez questão de comentar o esforço na hora de dizer ‘tchau’.

Sonia elogiou o empenho do SBT em fazer uma despedida à altura de Eliana. "Depois que caíram ciscos e mais ciscos nos meus olhos com o último programa da Eliana no SBT e a homenagem à apresentadora no Programa Silvio Santos, com Patrícia Abravanel, só posso dizer que nunca vi tamanha despedida na TV", disse ela.

E completou: "O SBT fez pela Eliana o que a Globo não fez pelo Faustão! Deu a ela o tratamento à altura da rainha dos domingos que foi nesses 15 anos na emissora! Bonito de se ver! A gente ama você, Eliana! Sou só aplausos! Boa sorte e até breve!".

Além disso, Abrão ainda comentou sobre o pedido de perdão de Patricia Abravanel para Eliana. "Patricia Abravanel pede perdão para Eliana em nome da família e do SBT! Quem duvidou que fosse ao ar quebrou a cara! Que momento!!! Patricia Abravanel arrasa na despedida de Eliana! Só boas vibrações, muita sinceridade e emoção! Paty é muito linda!!! Estrela que fala, né?", declarou.

Eliana mandou mensagem para Silvio Santos

Neste domingo, 23, foi ao ar o último programa de Eliana no SBT. A apresentadora está saindo da emissora após 15 anos no ar e aproveitou sua despedida para mandar uma mensagem para Silvio Santos, dono do SBT e responsável por lhe descobri-lá nos anos 90.

Ao vivo, a loira se emocionou ao falar sobre seu 'chefe' e fez questão de lhe agradecer por seu apoio ao longo dos anos. "Sobre meu patrão, Silvio Santos, querido. Eu não seria uma boa filha, como eu sempre fui, é assim que ele me disse algumas vezes. Eu tenho muitas saudades dele, eu não tive mais contato, mas eu tenho certeza que de alguma forma a gente tá conectado", iniciou ela, citando o afastamento do apresentador da emissora desde 2022.

Em lágrimas, Eliana se declarou para Silvio Santos. "Silvio Santos, que Deus te abençoe imensamente. Te proteja, lhe dê muita saúde para que você curta sua vida neste momento, porque você está num novo ciclo, ao lado de pessoas que você ama. Aproveite mesmo, você merece. Seus conselhos eu vou levar para sempre. Obrigada por tudo e por tanto", finalizou.