Rafaella Justus surge deslumbrante no aniversário da irmã Manuella

Rafaella Justus escolhe look grifado e estiloso para marcar presença no aniversário de 5 anos da irmã Manuella Tralli

A jovem Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, esbanjou estilo em seu look para ir ao aniversário da irmã Manuella Tralli, herdeira de sua mãe com Cesar Tralli. A festa aconteceu na noite desta sexta-feira, 21, em São Paulo, e a adolescente de 14 anos surgiu com um modelito branco estampado.

Rafa Justus escolheu um vestido branco com estampa de flores na barra. O modelito é da grife Zimmermann e é comercializado por valores entre US$ 805 e US$ 1.000 - cerca de R$ 4.300 a R$ 5.400.

Para completar o visual, a estrela usou sandálias douradas, mini bolsa verde e colar verde. Vale lembrar que Rafaella completará 15 anos de idade no próximo mês e ganhará uma grande festa de debutante com a presença de toda a família.

Rafaella Justus - Foto: Manu Scarpa / Brazil News

Rafaella Justus - Foto: Manu Scarpa / Brazil News

O quarto de Rafaella Justus

Nesta quinta-feira, 20, Rafaella Justus usou as redes sociais para compartilhar detalhes de seu quarto luxuoso na fazenda de seu pai, o empresário Roberto Justus, e de sua madrasta, a influenciadora digital Ana Paula Siebert. Com muito requinte e bom gosto, a adolescente revelou que participou da criação do projeto de decoração.

Através de seu perfil no Instagram, Rafaella abriu as portas do cômodo: “Sejam bem-vindos ao meu quarto na fazenda”, disse a jovem, que aparece sentada em sua cama. Na sequência, a adolescente exibiu alguns dos detalhes, que conta com móveis não apenas planejados, mas também personalizados com cores e até mesmo com o nome dela.

Inclusive, Rafaella explicou que escolheu todos os elementos em tons terrosos e verde água porque acha muito moderno. Além disso, a jovem, que é super vaidosa, revelou que seu cantinho preferido do quarto é a penteadeira, que já tem porta-pinceis embutidos e as gavetas estão 'recheadas' com suas maquiagens preferidas, além do closet e da cadeira de balanço.