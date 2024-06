Gisele Bündchen coloca ponto final nos rumores de separação

Após rumores de que teria se separado de Joaquim Valente, a modelo Gisele Bündchen voltou a ser vista com o namorado

A modelo Gisele Bündchen surpreendeu ao reaparecer com o lutador e instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente após rumores de separação. Há poucos dias, a imprensa internacional notificou que o romance deles teria esfriado e os dois teriam colocado um ponto final no relacionamento.

Porém, isso não aconteceu. No último final de semana, eles foram vistos por moradores de Surfside, na Flórida, Estados Unidos, caminhando ao ar livre e em clima de romance, com direito a comentários ao pé do ouvido.

Gisele e Joaquim estão juntos há alguns meses, mas vivem um relacionando discreto. Eles só foram vistos juntos em flagras de paparazzi, mas ainda não fotografados lado a lado em eventos oficiais.

Os rumores de separação surgiram na semana passada. De acordo com a revista In Touch Weekly, o romance dela com Joaquim Valente teria esfriado e eles estariam afastados poucos meses após o namoro ser revelado. Segundo a publicação, a fama teria incomodado o rapaz. “Os holofotes foram demais para ele. Joaquim é um cara normal. Ele não está acostumado com toda a atenção que recebia”, afirmou uma fonte.

Além disso, a revista levantou a informação de que Gisele teria culpado o ex-marido, Tom Brady, por sua separação por causa de uma piada em um programa de TV. “Ela atribui a culpa ao Tom. Ao concordar em fazer o programa, ele basicamente colocou um alvo nas costas de Joaquim”, disse o informante.

Gisele Bündchen negou traição e assumiu namoro

A modelo Gisele Bündchen surpreendeu ao falar sobre os rumores envolvendo sua vida amorosa. Ela negou os boatos de que teria traído o seu ex-marido, Tom Brady, e confirmou que vive uma nova história de amor com Joaquim Valente.

Em entrevista no jornal The New York Times, ela contou que não traiu o ex-marido, de quem se separou em 2022. “Isso é mentira. Eu realmente não quero fazer da minha vida um tabloide. Ninguém sabe o que realmente acontece entre duas pessoas, apenas as duas pessoas no relacionamento”, disse ela.

Então, a top model falou sobre a pressão que as mulheres sofrem após uma separação. “Isso é algo que acontece com muitas mulheres que são colocadas como culpadas quando têm coragem de abandonar um relacionamento doentio e são rotuladas como infieis. Elas tem que lidar com suas comunidades e tem que lidar com a família”, afirmou, e completou: “É claro que para mim isso é pouco amplificado”.

Por fim, Bündchen confirmou que está em um novo romance. Ela está envolvida com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. “Esta é a primeira vez que estou saindo com alguém que era meu amigo. É muito diferente. É muito honesto e muito transparente”, afirmou.