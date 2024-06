Após alta, Fabiana Justus encanta ao mostrar momento em família: 'Gratidão"

Fabiana Justus compartilhou um álbum de fotos do passeio em família que fez no domingo,16, na companhia de seu marido e os filhos

Nesta segunda-feira, 17, Fabiana Justus compartilhou um álbum de fotos do passeio em família que fez no domingo,16, com seu marido, Bruno Levi D'Ancona, e os filhos, Sienna, Chiara, de 5 anos, e Luigi, de 9 meses. A influenciadora digital recebeu alta hospitalar na quinta-feira (13), após quase dois dias internada para tratamento contra o câncer.

“Passeio de ontem! Que delícia poder viver esses momentos ao lado da minha família! Se tem algo que toda essa experiência me trouxe é dar mais valor ainda aos detalhes. Os tons do céu no fim de tarde (sempre amei, mas agora as cores são mais perfeitas)", iniciou ela na legenda da publicação.

"Os sorrisos dos meus filhos, que sempre foram meu combustível, agora são tudo que eu preciso. A sensação de lar que estar com meus filhos e meu marido me traz, em qualquer lugar. E a gratidão de poder viver tudo isso! Cada dia mais. Amém!”, encerrou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus explica motivo de internação

Já em casa, após quase dois dias no hospital, a herdeira de Roberto Justuscontou qual foi o diagnóstico dado pelos médicos."Fiz vários exames daí eu descobri, foi uma virose que eu peguei das meninas, graças a deus, mas como eu tô antes dos 100 dias, que são os dias mais críticos após transplante, tenho que tomar todos os cuidados do mundo", relatou.

"Então, existe um negócio chamado GVHD que é quando a medula nova ataca partes do corpo, enfim, isso é um risco que todo mundo que faz transplante de medula óssea tem e aí eles tavam com medo disso, de ser um GVHD intestinal, mas graças a deus não era, era um virose",completou.

"Tem alguns momentos que ela me pegam desprevenidas, né, acabo ficando sem máscara, tenho que tomar muito cuidado, eu to no D+78, então quase aí nos 100 dias", disse ela, que caminha para uma etapa mais "fácil" com a imunidade melhor e menos remédios.