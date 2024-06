Isabella Santoni recorda elenco de Malhação e revela com quem mantém contato

Intérprete de Karina em 'Malhação: Sonhos', a atriz Isabella Santoni contou com quais atores do elenco possui contato atualmente

Aproveitando a lua de mel ao lado do marido na Croácia, a atriz Isabella Santoni tirou um tempinho de seu descanso para conversar um pouco com os seguidores. Através de suas redes sociais, a artista recordou seu papel em 'Malhação: Sonhos' (2014) e revelou com quem do elenco ainda mantém contato.

Enquanto arrumava o cabelo, Isabella gravou um vídeo respondendo algumas dúvidas dos fãs. "São poucas as pessoas. Quem eu mais falo, que é mais minha amiga, é a Maria Joana, que era minha irmã mais velha. Ela protegeu a Karina [sua personagem] à beça", iniciou.

"Outra pessoa com quem eu falo é a Gabi Lopes, nós viajamos muito", contou a famosa. Em seguida, ela explicou que também possui amizade com alguns atores de outras temporadas da novela, como a atriz Thaiane Maciel, que participou de 'Malhação' em 2005.

Isabella Santoni contou também que costuma falar com Bruna Hamú e Jeniffer Nascimento através do Instagram. "Vira e mexe nos falamos por direct [mensagem direta], comentários. São meninas que eu acompanho muito. O Gui Hamacek, que mora em Minas, mas quando morava no Rio, éramos muito próximos. É um amigo que eu tenho um carinho enorme. Acho que são essas pessoas", concluiu a artista.

Nos comentários da postagem, alguns internautas mencionaram nomes de outros atores que não foram falados por Isabella. "Você tem contato com o Arthur Aguiar?", questionou uma seguidora. "Não", respondeu a intérprete de Karina.

"Você tem alguma treta com o Rafa [Vitti]?", perguntou outra. "Eu não", garantiu Isabella Santoni. Vale lembrar que além de interpretarem par romântico na novela teen, os dois viveram um romance na vida real. A relação chegou ao fim em 2015.

Isabella Santoni abre álbum de fotos inéditas de seu casamento intimista

A atriz Isabella Santoni dividiu com os seguidores alguns registros inéditos de seu casamento luxuoso com o empresário Henrique Blecher. Os dois, que já haviam oficializado a união no civil no mês anterior, subiram ao altar no último fim de semana, em uma cerimônia intimista.

O evento especial foi realizado na residência dos dois, no bairro do Joá, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de amigos e familiares do casal. "E dissemos SIM!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos famosos e admiradores deixaram mensagens carinhosas desejando felicidades aos recém-casados. "Felicidades Bella!!! Muito amor e sabedoria para essa união!!!", declarou a atriz Arianne Botelho. "Você estava radiante demais", disse uma seguidora. "Esse casamento foi muito lindo!! Meu Deus como eu fico emocionada vendo cada detalhe", falou uma terceira.