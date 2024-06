Isabella Santoni impressiona ao revelar destino da lua de mel com Henrique Blecher

Após casamento luxuoso, Isabella Santoni abre álbum de fotos para revelar o destino escolhido para a lua de mel com seu marido, Henrique Blecher

Uma semana após oficializar sua união e viver um casamento dos sonhos, a atriz Isabella Santoni impressionou seus seguidores ao abrir o álbum de fotos e revelar o destino escolhido para a lua de mel com seu marido, o empresário Henrique Blecher. Para a viagem romântica, eles escolheram Dubrovnik, uma cidade na Croácia.

Em suas redes sociais, Isabella compartilhou um álbum com os primeiros registros da viagem que deixou seus seguidores maravilhados com as paisagens paradisíacas. Com uma vila entre montanhas e o mar Adriático, o destino é conhecido por ser onde foi filmada parte da série medieval 'Game of Thrones', e tem um roteiro especial para os fãs da trama.

Entre os cliques, a atriz aparece posando ao lado do marido em pontos turísticos, jantares românticos e, claro, na praia. Na legenda, Isabella falou sobre sua primeira viagem como esposa e a escolha do destino: “Primeiro carrossel da nossa Honeymoon! Tá sendo muito especial visitar essa cidade que é a pérola do mar Adriático!”, iniciou.

“Dubrovnik cultiva suas muralhas que se estendem por quase 2 km, é impressionante! Hoje o carrossel foi em homenagem a sua arquitetura”, ela escreveu na legenda e recebeu muitos elogios nos comentários: “Lugar mágico”, disse um. “Que casal lindo, gente”, exaltou mais um. “Curtam muito, vocês merecem”, comentou um terceiro.

Vale lembrar que em 8 de junho, Isabella Santoni oficializou sua união com Henrique Blecher com uma festa no bairro do Joá, no Rio de Janeiro. Cerca de um mês após o casamento civil, a noiva usou as redes sociais para mostrar detalhes do casamento intimista, que reuniu pessoas próximas em uma das propriedades da família.

Isabella Santoni explica 'casamento relâmpago':

Isabella Santoni falou com a CARAS Brasil sobre o casamento com o empresário milionário Henrique Blecher, durante o lançamento da terceira temporada da série "Dom”, no dia 13 de maio, no Rio de Janeiro. A cerimônia no civil foi realizada no domingo, 12, Dia das Mães, na residência do casal, e ela aproveitou para revelar detalhes do relacionamento.

A atriz explica que não foi uma decisão relâmpago, já que pegou muitos fãs de surpresa com a notícia. "O tempo da vida real não é o mesmo tempo do online. Eu, pelo menos, não divido tudo exatamente no tempo. Às vezes, acho que o público fica um pouco perdido, de fato quando tudo começou, quando foi o pedido de noivado", diz Santoni, que revelou ter escondido o noivado por meses.