Isabella Santoni explica 'casamento relâmpago': 'Não divido tudo exatamente no tempo’

Um dia após casamento com empresário, atriz Isabella Santoni lança série e fala de amadurecimento profissional e pessoal em entrevista à CARAS Brasil

Isabella Santoni (29) falou com a CARAS Brasil sobre o casamento com o empresário milionário Henrique Blecher (47), durante o lançamento da terceira temporada da série Dom, na noite desta segunda-feira, 13, no Rio de Janeiro. A cerimônia no civil foi realizada no último domingo, 12, Dia das Mães, na residência do casal.

A atriz explica que não foi uma decisão relâmpago, já que pegou muitos fãs de surpresa com a notícia. “O tempo da vida real não é o mesmo tempo do online. Eu, pelo menos, não divido tudo exatamente no tempo. Às vezes, acho que o público fica um pouco perdido, de fato quando tudo começou, quando foi o pedido de noivado”, diz.

“Noivei em novembro, só divulguei esse ano, e vou casar já já. Casei no civil ontem. (O casamento) vai ser mês que vem, está chegando. Esse mês de maio foi bem agitado: fiz aniversário, 29 anos. Tem encerramento de Dom, tem casamento”, emenda.

A artista, que completa 10 anos de carreira, afirma estar numa fase de amadurecimento. “Estou bem feliz, sinto que estou em um momento profissional muito bom e muito maduro. E pessoal, também, de muito amadurecimento”, destaca.

Isabella investiu R$ 15.800 na peça produzida pela estilista Lethicia Bronstein, apresentada no último desfile de alta costura. “Só @lethiciabronstein pra me salvar 3 dias antes do civil. Macacão branco clássico com pérolas off white pra dar contraste e scarpin pra não errar!”, escreveu a atriz, ao compartilhar fotos do look nas redes sociais.

O casamento ocorreu cinco meses após o casal assumir o romance na internet. O empresário já foi casado com a atriz e cantora Emanuelle Araújo (47).