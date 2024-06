Maya Massafera fica em choque com ameaças para expor sua voz: ‘Gravei conversa’

Após meses de silêncio, Maya Massafera fica chocada ao descobrir que gravaram uma conversa sem autorização e estão tentando 'vender' sua voz

Nesta segunda-feira, 17, Maya Massafera usou as redes sociais para desabafar sobre as ameaças para expor uma suposta gravação que revela como é sua nova voz. Após ficar em silêncio durante sua recuperação da cirurgia de feminização vocal, a influenciadora digital contou que ficou chocada ao descobrir que gravaram uma conversa sem sua autorização e estão tentando vender o conteúdo.

Através dos stories do Instagram, Maya divulgou uma captura de tela onde uma suposta recepcionista de um salão de beleza que frequenta ameaça vender uma gravação. Nas mensagens, a funcionária afirma ter gravado a conversa e estar comercializando o conteúdo para expor a nova voz da influenciadora digital.

"Oi, sou recepcionista de um salão de cabelo e atendi a Maya Massafera. Gravei minha conversa com ela e estou vendendo a voz dela. Ninguém mais sabe e tem a voz dela. Só eu, quer comprar?”, diz a suposta recepcionista. Em resposta, a influenciadora desabafou e revelou ter ficado em choque com a notícia, mas afirmou que já está tomando providências.

"Me diz que é mentira, gente. Isso é bem sério", Maya lamentou e na sequência, compartilhou um desabafo sobre as ameaças. Inclusive, ela revelou que já passou por uma situação semelhante e que o caso foi resolvido na justiça sem que ninguém soubesse: “Vamos lá: isso já aconteceu uma vez. Foi na época que eu ainda não tinha assumido minha transição”, iniciou.

“Foi em um hospital que tinha ido. A justiça resolveu e tive a ajuda do hospital para identificar a pessoa. Existe muita gente ruim nesse mundo. Infelizmente. Crime tem que ser tratado como crime. Minha vida e saúde física e mental não são brincadeira e não estão a venda”, Maya deixou claro que tomará as medidas jurídicas para o caso.

No X, o antigo Twitter, Maya também afirmou que enfrenta disforia com sua voz, e tem dificuldade para aceitar o resultado da cirurgia: "Euaprendi a entrar na brincadeira e até estou achando engraçado. Mas eu tenho disforia de voz que estou e não é questão de gostar. É de chorar, ficar mal, não querer sair de casa. E se for verdade, essa pessoa pagaria por um crime", lamentou.

Por fim, Massafera deu um conselho para os seguidores que enfrentam ameaças: “E um recado pra vocês, de uma amiga: se alguém fizer algo parecido com você, por qualquer motivo ou circunstâncias, nunca pague! Procure um advogado, um amigo, dê queixa. Em hipótese alguma negocie com criminosos”, ela concluiu seu relato.

Maya Massafera explica motivo de não ter mostrado sua voz:

Vale lembrar que desde que retornou para a internet após transição de gênero, a influenciadora digital Maya Massafera tem intrigado seus seguidores por ainda não ter mostrado sua voz para o público, criando até mesmo boatos de que ela teria ficado muda. Recentemente ela decidiu quebrar o silêncio e explicar o motivo de ainda não ter falado.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a famosa negou os boatos sobre sua voz: "O que vocês mais estão perguntando é sobre a voz! Eu não estou muda gente, eu estou falando. Minha voz está fraca e rouca. Por isso fico poupando de falar muito. Mas é normal para quem fez a cirurgia da voz que eu fiz. Calma que logo vou estar falando normal”, ela esclareceu; saiba mais sobre a cirurgia.