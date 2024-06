Blogueirinha revela de quem foi a ideia do ‘livramento' para Bruna Marquezine

Intérprete da personagem Blogueirinha, Bruno Matos conta de quem foi a ideia de perguntar sobre ‘um livramento’ para a atriz Bruna Marquezine

O ator Bruno Matos, que vive a Blogueirinha, é um sucesso na internet e já protagonizou vários momentos de repercussão na internet. Um deles foi a pergunta do ‘livramento' em entrevista com a atriz Bruna Marquezine.

Agora, ele contou que a ideia da perguntou foi do seu parceiro Rafa Dias - empresário e diretor do 'De frente com Blogueirinha'. "(Pensei) por que será que ele está insistindo nessa pergunta? Aí eu perguntei e, na risada da Bruna, entendi o que era (risos)", disse ele. Na época, os internautas relacionaram a resposta dela com um antigo namoro e a cena repercutiu nas redes sociais.

Então, Blogueirinha comentou sobre o receio dos entrevistados em irem ao seu programa. "Tem gente que vai com medo, mas vai, né? Então não é culpa minha (risos). Se depois elas não entendem alguma brincadeira, levam para casa, porque nunca chegou nada até mim", declarou ela, e completou sobre seu processo criativo. "A primeira coisa que faço em relação ao programa é aprovar o roteiro. Algumas vezes, não é sempre, vejo o que o pessoal está comentando (nas redes) a respeito do convidado do dia, mas isso não acontece muito. Não gosto de ser influenciado pelo que as pessoas esperam que eu faça. Gosto de ter liberdade de criação".

Bruna Marquezine também falou de trabalho com Blogueirinha

Bruna Marquezine foi a convidada do 'De Frente com Blogueirinha' e falou um pouco sobre sua carreira internacional, a greve dos atores de Hollywood e a época em que fez sua última novela na TV aberta.

"Não teve o momento da decisão. Quando eu comecei a trabalhar com moda e aí fazer algumas coisas pontuais fora do Brasil com marcas, algumas pessoas me perguntavam se eu pretendia construir uma carreira internacional e isso nunca fez muito sentido. Não foi uma decisão. Pra mim é o meu caminho, a minha jornada. Não existe carreira nacional e internacional. E também não fazia muito sentido pra mim ter que pausar a minha carreira no Brasil para tentar uma fora, só faria sentido se isso acontecesse naturalmente", começou a dizer a artista.

Em seu primeiro papel em Hollywood, a atriz participou do filme Besouro Azul, da DC. No entanto, não pode fazer a divulgação devido a greve dos atores que ainda está em andamento. "O que me entristeceu num primeiro momento foi não poder espalhar a mensagem do filme e o quanto ele é importante pra gente, a porcentagem de projetos protagonizados por latinos em Hollywood é patética".

"Era uma oportunidade de mandar um recado para a indústria, de que a gente quer as nossas histórias sendo contadas pro mundo. Isso era o mais importante pra mim, ter oportunidade de falar disso. Foi difícil esse momento, de não ter falado disso", declarou.