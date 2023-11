Bruna Marquezine fala sobre carreira internacional: 'Filme importante pra gente'

Bruna Marquezine foi a convidada da semana do De Frente com Blogueirinha e participou do programa nesta segunda-feira, 30

Bruna Marquezine foi a convidada da semana do 'De Frente com Blogueirinha' e participou do programa nesta segunda-feira, 30. Na entrevista, a atriz falou um pouco sobre sua carreira internacional, a greve dos atores de Hollywood e a época em que fez sua última novela na TV aberta.

"Não teve o momento da decisão. Quando eu comecei a trabalhar com moda e aí fazer algumas coisas pontuais fora do Brasil com marcas, algumas pessoas me perguntavam se eu pretendia construir uma carreira internacional e isso nunca fez muito sentido. Não foi uma decisão. Pra mim é o meu caminho, a minha jornada. Não existe carreira nacional e internacional. E também não fazia muito sentido pra mim ter que pausar a minha carreira no Brasil para tentar uma fora, só faria sentido se isso acontecesse naturalmente", começou a dizer a artista.

Em seu primeiro papel em Hollywood, a atriz participou do filme Besouro Azul, da DC. No entanto, não pode fazer a divulgação devido a greve dos atores que ainda está em andamento. "O que me entristeceu num primeiro momento foi não poder espalhar a mensagem do filme e o quanto ele é importante pra gente, a porcentagem de projetos protagonizados por latinos em Hollywood é patética".

"Era uma oportunidade de mandar um recado para a indústria, de que a gente quer as nossas histórias sendo contadas pro mundo. Isso era o mais importante pra mim, ter oportunidade de falar disso. Foi difícil esse momento, de não ter falado disso", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Blogueirinha (@blogueirinha)

Bruna Marquezine relembra duras críticas ao seu último trabalho na TV

A recém-estreante em Hollywood, a atriz Bruna Marquezine, passou por um momento difícil na carreira antes de estrelar o filme Besouro Azul. Em seu último trabalho na televisão com a novela Deus Salve o Rei, da Globo, que foi exibida em 2018, a artista sofreu com duras públicas do público ao seu papel como a vilã Catarina.

A famosa relembrou a onda de ódio que recebeu na época e abriu seu coração sobre como se sentiu com as críticas. Na entrevista, a apresentadora Blogueirinha perguntou qual foi a última novela de Bruna, que prontamente respondeu. Logo em seguida, a comandante questionou: "Não foi essa que você saiu traumatizada?". Em seguida, Bruna respondeu rindo: "Completamente".