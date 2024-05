Marina Ruy Barbosa se pronuncia após seu pai ficar ofendido por ela

Após seu pai ficar ofendido e defendê-la em comentário na rede social, Marina Ruy Barbosa se pronuncia e surpreende com reação

A atriz Marina Ruy Barbosa surpreendeu com a reação que teve ao ver o comentário de seu pai a defendendo na internet. Nos últimos dias, Paulo Ruy Barbosa se ofendeu ao ver críticas sobre a herdeira em Cannes e a defendeu dizendo que as pessoas tinham inveja dela.

Diante da declaração dele, a ruiva escreveu o que achou da postura do empresário e divertiu. Marina Ruy Barbosa, que está impressionando com seus looks no festival na França, então compartilhou em uma página de fofocas, a Rainha Matos, o que pensa.

"Instagram, você poderia deletar o insta do meu pai? Obrigada", disse a famosa ao colocar ainda uma carinha dando gargalhada.

Para quem não sabe, nos últimos dias, o pai de Marina Ruy Barbosa saiu em defesa da atriz após ver críticas sobre ela em Cannes. "Semana muito difícil para aquelas que morrem de inveja da Marina! Destaque total em Cannes, muito elogiada pela mídia internacional que acompanha o festival", escreveu Paulo Ruy Barbosa.

É bom ressaltar que a ruiva tem impressionado com seus looks. Com um vestido branco e joias com pedras vermelhas, a empresária se destacou no tapete do festival na última sexta-feira, 17. Em outro momento, ela chocou com um vestido estilo princesa e em cor dourada.

Marina Ruy Barbosa faz rara aparição com seu noivo na França

A atriz Marina Ruy Barbosa fez uma rara aparição em público com seu noivo, o empresário Abdul Fares, em um evento internacional. Os dois estão em Cannes, na França, e apareceram elegantes para prestigiarem o baile de gala da Amfar nesta quinta-feira, 23.

Os dois posaram juntos e felizes na chegada ao evento e esbanjaram estilo. A ruiva surgiu com um vestido prateado brilhante e com transparência, e completou o visual com joias luxuosas. Por sua vez, ele apareceu com um look de gala preto e branco. Veja as fotos aqui.