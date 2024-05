Pai de Marina Ruy Barbosa se ofende e defende a filha: 'Inveja'

Ao ver críticas e comentários ruins, pai de Marina Ruy Barbosa se irrita e sai em defesa da atriz em comentário na internet; veja

A atriz Marina Ruy Barbosa está no Festival de Cannes 2024, na França, e o pai dela, o empresário Paulo Ruy Barbosa, não gostou das críticas que viu sobre a herdeira e saiu em defesa dela em um comentário na rede social.

Falando sobre a ruiva ser destaque no local e ter seu papel recohecido até pela imprensa internacional, Paulo enalteceu a herdeira e falou sobre as pessoas terem despeito dela. Afinal, Marina Ruy Barbosa está impressionando no local com seus looks poderosos e cheios de elegância.

"Semana muito difícil para aquelas que morrem de inveja da Marina! Destaque total em Cannes, muito elogiada pela mídia internacional que acompanha o festival", escreveu o pai da atriz sobre ela estar se dando bem no evento.

Nos últimos dias, a empresária do ramo da moda tem impressionado com seus looks. Com um vestido branco e joias com pedras vermelhas, a ruiva se destacou no tapete do festival na última sexta-feira, 17. Em outro momento, ela chocou com um vestido estilo princesa e em cor dourada.

Bruna Marquezine surpreende com gesto para Marina Ruy Barbosa

Após desavenças no passado, Bruna Marquezine parece estar ensaiando uma aproximação com Marina Ruy Barbosa. Isso porque a atriz curtiu uma foto da ruiva no Festival de Cannes, na França, nas redes sociais e o gesto chamou bastante atenção, especialmente considerando o passado conturbado entre as duas, que eram amigas de infância.

Apesar de não seguir Marina Ruy Barbosa no Instagram, Marquezine deixou uma curtida discreta em um registro em que a ruiva aparece desfilando no tapete vermelho francês, no perfil de seu stylist, Pedro Sales. O gesto, embora simples, chamou bastante atenção entre os seguidores e levantou especulações de uma possível reconciliação entre as atrizes. Veja mais aqui.