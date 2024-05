Marina Ruy Barbosa retorna ao Festival de Cannes com look extravagante

Por seu segundo ano consecutivo, Marina Ruy Barbosa retorna ao Festival de Cannes e arrasa com look extravagante de estilista italiano; confira!

A atriz Marina Ruy Barbosa marcou presença mais uma vez no Festival de Cannes, na França. Por seu quarto ano consecutivo, a artista arrasou no tapete vermelho do evento cinematográfico nesta sexta-feira, 17.

Para a ocasião, a ruiva apostou em um vestido extravagante e ousado assinado pelo estilista italiano Giambattista Valli. O modelito longo e branco tinha mangas bufantes, além de um laço em seu tronco. O look foi finalizado com um grande colar, com pedras vermelhas, da marca suíça Chopard.

Foto: Getty Images

Anteriormente, Marina Ruy Barbosa chegou a colaborar com o Giambattista Valli. Em 2023, a brasileira encerrou o desfile da grife na Semana de Moda de Paris, onde modelou um lindo vestido de noiva para a marca italiana.

Bruna Biancardi surge com look decotadíssimo em Cannes

Outra brasileira que também está participando do Festival de Cannes em 2024 é Bruna Biancardi! Na última quinta-feira, 16, a influenciadora digital marcou presença no tapete vermelho do evento internacional e caprichou na escolha do look para brilhar na França.

A morena escolheu um vestido da grife Eman Al Ajlan, da Arábia Saudita. O modelito contava com decote poderoso e saia no estilo sereia, que destacou as curvas impecáveis ela. Para completar o visual, ela usou o cabelo solto e um colar de diamantes com uma pedra rosa.

Nas redes sociais, a estrela mostrou um ensaio fotográfico com seu look deslumbrante e fez uma brincadeira na legenda. "Diamantes são os melhores amigos de uma mulher", escreveu Bruna, em referência à música de Marilyn Monroe, do filme 'Os Homens Preferem as Loiras', de 1953.