Marina Ruy Barbosa faz rara aparição com o noivo e os pais em viagem

Pai de Marina Ruy Barbosa mostra fotos da viagem com a filha, o genro e a esposa pela Ásia e encanta os seguidores

A atriz Marina Ruy Barbosa está na Ásia com sua família após um compromisso profissional por lá. A musa aproveitou alguns dias de folga para explorar a região na companhia do seu noivo, o empresário Abdul Fares, e dos seus pais, Paulo Ruy Barbosa e Gio Ruy Barbosa.

Nas redes sociais, o pai dela foi o responsável por compartilhar uma foto inédita dos quatro reunidos em um dos pontos turísticos de Seul, na Coreia do Sul. Nas imagens, eles apareceram bem agasalhos por causa do inverno na região nesta época do ano e esbanjaram sintonia.

Nos comentários do post, os seguidores elogiaram a família reunida. “Que demais essa família elegante”, disse um fã. “Família linda, capa de revista. Excelente bom gosto”, escreveu outro. “Que chique!”, declarou mais um.

Vale lembrar que o noivado de Marina e Abdul veio à tona em outubro deste ano, quando ela começou a circular com um anel luxuoso com pedrarias. O pedido foi feito durante uma viagem deles há pouco tempo para Dubai, nos Emirados Árabes.

O namoro de Marina e Abdul é recente. Eles se conheceram por meio de amigos em comum e logo começaram a sair juntos, mas sempre de forma discreta. Os dois assumiram o romance em julho de 2023, quando foram flagrados juntos em público.

Marina Ruy Barbosa usa itens de grife

A atriz Marina Ruy Barbosa já embarcou para curtir suas merecidas férias após o fim da novela Fuzuê, da Globo. Há pouco tempo, ela mostrou fotos à bordo de um jatinho luxuoso e os detalhes dos acessórios dela roubaram a cena.

A ruiva virou um jato executivo particular que é avaliado em US$ 25 milhões, cerca de R$ 125 milhões, que é capaz de levar 16 passageiros. De acordo com os acessórios, a aeronave pode chegar ao valor de US$ 60 milhões - cerca de R$ 300 milhões.

Nas fotos, Marina ainda mostrou que usava uma bolsa da grife Hermés, que é avaliada em R$ 78 mil. Inclusive, o avião tinha uma manta da mesma grife, que é avaliada em R$ 22 mil.