Marina Ruy Barbosa viaja em jatinho de mais de R$ 100 milhões

Muito luxo! De férias da TV, a atriz Marina Ruy Barbosa embarca em jatinho milionário e usa acessórios caríssimos

A atriz Marina Ruy Barbosa já embarcou para curtir suas merecidas férias após o fim da novela Fuzuê, da Globo. Nesta terça-feira, 5, ela mostrou fotos à bordo de um jatinho luxuoso e os detalhes dos acessórios dela roubaram a cena.

A ruiva virou um jato executivo particular que é avaliado em US$ 25 milhões, cerca de R$ 125 milhões, que é capaz de levar 16 passageiros. De acordo com os acessórios, a aeronave pode chegar ao valor de US$ 60 milhões - cerca de R$ 300 milhões.

Nas fotos, Marina ainda mostrou que usava uma bolsa da grife Hermés, que é avaliada em R$ 78 mil. Inclusive, o avião tinha uma manta da mesma grife, que é avaliada em R$ 22 mil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Marina Ruy Barbosa se pronuncia após ser hackeada

Há pouco tempo, a atriz Marina Ruy Barbosa se surpreendeu ao ter sua conta do Instagram invadida por um hacker. Uma pessoa não identificada entrou no perfil da estrela e fez posts inesperados. Porém, ela conseguiu recuperar o seu acesso rapidamente e apareceu na web para tranquilizar os fãs.

Em vídeos nos stories, a estrela contou que foi vítima de um hacker, mas já está tudo bem. Inclusive, ela brincou sobre não ter conteúdo comprometedor guardado no perfil. "Oi, gente! Acabei de chegar da gravação e descobri que fui hackeada. Tanto no Instagram, quanto no Twitter, conseguiram entrar na minha conta. Eu não sei como, mas de alguma forma eu não fui deslogada, então eu consegui apagar as postagem e estou tentando entender com o pessoal de Insta e de Twitter como entraram nas minhas contas. Mas a principio está tudo sob controle", disse ela.

Por fim, ela mandou um recado para o criminoso. "Não sei o que o hacker queria e nem como ele entrou na minha conta. Nem tenho nudes no direct. Hacker, querido, se você tem acesso ainda a minha conta, por favor, me deixa em paz. Reta final de gravação, Carnaval chegando aí, tanta coisa para fazer, né? Me deixa curtir meu Carnaval em paz", afirmou.

De acordo com o colunista Leo Dias, o hacker invadiu a conta de Marina Ruy Barbosa e de outras celebridades. Ele conseguiu invadir o wi-fi da Globo e teve acesso ao dados das personalidades.