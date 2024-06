Íris Abravanel reforça importância da teledramaturgia infantojuvenil: 'Mensagem para toda a família'

Em entrevista à Revista CARAS, Íris Abravanel fala sobre carreira, família e dá mais detalhes de 'A Caverna Encantada', sua próxima novela

Dizem que ao lado de um grande homem, sempre há uma grande mulher. Eleita do maior comunicador do Brasil e dono do SBT, Silvio Santos (93), há mais de 50 anos, Íris Abravanel (75) apresenta uma vida pessoal bastante reservada, ao mesmo tempo que é a principal autora de novelas do SBT. Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, ela reforça importância da teledramaturgia infantojuvenil: "Mensagem para toda a família".

Apesar da discrição, dona Íris — como é chamada pelos corredores do canal —, deu mais detalhes dos seus projetos futuros. Atualmente, a autora está engajada no lançamento de mais um sucesso, A Caverna Encantada, sua próxima novela que estreia no 2º semestre.

Íris confidenciou para CARAS que a teledramaturgia infantojuvenil é de extrema importância para formação de uma criança. A esposa de Silvio Santos tem como preocupação unir as famílias com suas histórias e convidá-las para uma reflexão.

"Se a criança não tem conteúdo para ela, vai assistir ao conteúdo do adulto e isso não é legal. Nos preocupamos em passar uma mensagem para toda a família, para assistir com as crianças e trocar ideias sobre temas apresentados", declara.

COMO TUDO COMEÇOU

Em seu currículo, Íris já escreveu mais de 10 novelas, a grande maioria voltada para o público infantil ou adolescentes. Ela relembra que começou a trabalhar como autora de folhetins de uma maneira muito inesperada e com o intuito de auxiliar Silvio Santos.

"Foi totalmente ao acaso. Meu marido tinha contratado alguns autores da Globo, mas ela os chamou de volta e ele ficou sem ninguém. Estávamos no café da tarde e eu, com pena dele, falei: você quer que eu escreva? Ele disse que eu escrevia bem, mas eu escrevia bem um artigo, uma carta, um bilhete para ele; escrever uma novela é muito diferente, não tinha ideia de onde eu estava amarrando meu burro! Comecei sozinha e depois passei a chamar pessoas que eu conhecia para me ajudar", relembra.

Com o passar do tempo, Íris analisa que se tornou mais segura para retratar seus sonhos e histórias nas novelas: "Está mais tranquilo, sim, porque a gente fica confiante em colocar as nossas ideias na novela, no começo há muitas dúvidas".

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL: