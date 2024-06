Íris Abravanel abre bastidores do casamento com Silvio Santos: 'O artista é ele'

Em entrevista à revista CARAS, Íris Abravanel fala de sua nova trama infanto-juvenil para o SBT e comenta relação com o marido, Silvio Santos

Dizem que ao lado de um grande homem, sempre há uma grande mulher. Eleita do maior comunicador do Brasil e dono do SBT, Silvio Santos (93), há mais de 50 anos, Íris Abravanel (75) tem feito da máxima uma verdade, tudo sem perder a sua essência e com os pés no chão.

"Eu tenho a vida reservada, eu não sou artista, o artista é ele! Prefiro ficar nos bastidores", diz a autora, que se prepara para lançar mais um sucesso na teledramaturgia infantojuvenil da emissora: A Caverna Encantada, que estreia no 2º semestre.

Apesar da discrição, dona Íris — como é chamada pelos corredores do canal —, recebeu CARAS com exclusividade em seu escritório no SBT, em Osasco, na Grande SP, e abriu o coração ao falar sobre os desafios de escrever novelas, a vida em família, as delícias de ser avó, além de resgatar memórias do passado.

E, claro, não deixou de comentar sobre a nova fase do amado longe dos palcos e dos holofotes. "Agora ele está mais relax, em casa, de pijama [risos], sendo ele mesmo. Silvio Santos não deixa de ser um personagem e, agora, ele é o Senor, o homem família, amoroso, que brinca com as crianças e, às vezes, até estraga os netos!", entrega.

São mais de 15 anos de novelas. Como se descobriu autora?

Foi totalmente ao acaso. Meu marido tinha contratado alguns autores da Globo, mas ela os chamou de volta e ele ficou sem ninguém. Estávamos no café da tarde e eu, com pena dele, falei: você quer que eu escreva? Ele disse que eu escrevia bem, mas eu escrevia bem um artigo, uma carta, um bilhete para ele; escrever uma novela é muito diferente, não tinha ideia de onde eu estava amarrando meu burro! Comecei sozinha e depois passei a chamar pessoas que eu conhecia para me ajudar.

Da primeira novela pra cá, sente que ficou mais segura?

Está mais tranquilo, sim, porque a gente fica confiante em colocar as nossas ideias na novela, no começo há muitas dúvidas.

Qual a importância de se produzir teledramaturgia voltada ao público infantojuvenil?

Se a criança não tem conteúdo para ela, vai assistir ao conteúdo do adulto e isso não é legal. Nos preocupamos em passar uma mensagem para toda a família, para assistir com as crianças e trocar ideias sobre temas apresentados.

De onde vêm as inspirações para criar as histórias?

Da vida toda! Da minha infância, da infância das meninas, da vivência dos colaboradores.

Os seus netos assistem às novelas que você escreve?

Assistem e dão até palpite! Em A Caverna Encantada, coloquei os nomes dos meus nove netos nos personagens. Já estava tendo dificuldade de lembrar o nome do ator e do personagem; colocando os nomes fica mais fácil!

As pessoas têm um carinho muito grande pelos Abravanel. Olhando para trás, imaginava construir uma família tão unida?

Quando as crianças são pequenas, a gente sempre tem muitas dúvidas. Como vai ser? Como vão crescer? O importante é dar o exemplo em casa. Uma vez a Eliana perguntou para o Silvio como a família dele conseguia ser tão perfeita. Ele respondeu: minha mulher lê a Bíblia. E é verdade. A Bíblia fala sobre todas as coisas, tem engenharia, matemática, história, guerras, lutas, vitórias, é a vida! Eu procurei me basear nos mandamentos bíblicos e construí uma família guiada pela minha fé. Estamos sempre reunidos.

No passado, a preocupação era com as meninas. Hoje, como encara o papel de avó?

Agora é só diversão! Eles amam ir para a casa da avó e eu deixo fazer tudo. Pode sujar o sofá, o tapete, depois a gente limpa!

O vovô Silvio é assim?

O avô tem um estoque de chocolates no closet dele. As crianças pedem, ele vai lá, abre e dá! Quando vou ver, ele e as crianças estão se lambuzando de chocolate! Acabo levando bronca das filhas e dos genros, porque vai acostumando mal, a gente precisa se controlar. Eu tento dar uma equilibrada, mas meu marido não tem censura: o almoço pode ser em meia hora, mas, se pedirem, ele dá chocolate mesmo assim!

Qual a maior lição que aprendeu com o Silvio?

Eu tinha 19 anos quando o conheci e já são mais de 50 anos juntos. Ele é a pessoa com quem mais convivi na vida. Aprendi a disciplina, a responsabilidade, sem falar que ele sempre foi muito companheiro.

Silvio é romântico?

Ele é intenso até hoje. Sempre me dá presente no Dia dos Namorados, escreve bilhetinhos e fica esperando minha reação, é muito amoroso. A vida até pode ser complicada, mas você vai se adaptando e vale a pena lutar para estar junto, é gratificante ver seus filhos, netos. Ele é o amor da minha vida e esse amor foi sentido pelas meninas, passamos isso para elas.

E como é a Íris no dia a dia?

Tenho uma vida social ativa, gosto de estar com a família, amigos, fazer novas amizades, sair para almoçar. Na minha idade, isso é muito importante.