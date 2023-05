Íris Abravanel fala sobre Silvio Santos: 'Está muito bem'

Íris Abravanel conta sobre o período do marido, Silvio Santos, longe da TV

A autora de novelas Íris Abravanel (74) conversou com a imprensa durante um encontro no SBT nesta terça-feira, 30, e falou sobre o seu marido, o apresentador Silvio Santos (92). O comunicador está longe das gravações do seu programa na emissora há alguns meses e curtindo os momentos em família.

“Está sendo um tempo muito bom como casal, como família. Ele está muito bem”, disse ela.

Por sua vez, Patricia Abravanel (45), que estava ao lado da mãe, contou como é Silvio Santos como pai. “Muito melhor do que o comunicador. Participativo, amoroso. Ensina a gente a sermos mulheres fortes. Nunca passou a mão na cabeça, nunca mimou. Mas sempre encorajou", contou.

Recentemente, Silvia Abravanel também falou sobre o período do pai longe da TV. Ela contou que o Silvio Santos voltará a gravar quando ele quiser. “O Silvio faz o que quer, na hora que quer. Já cancelamos o programa algumas vezes. Eu só estou ali para obedecer, sou só uma funcionária”, disse ela ao programa Morning Show, da Jovem Pan.

Ela ainda completou sobre a personalidade do pai. “Ele é uma incógnita. Às vezes diz: 'Hoje vou gravar'. Ele prepara tudo, se arruma, e não vai. Ele é o dono, pode falar 'não' uma hora antes de entrar no ar, ele pode fazer o que ele quiser”, afirmou.

Filhas de Silvio Santos aparecem juntas em foto

Há poucos dias, Silvia Abravanel usou as redes sociais para celebrar o Dia Internacional da Família e recordou uma foto em que aparece ao lado do pai, Silvio Santos (92), da madrasta, Íris Abravanel (74), e das irmãs, Cintia Abravanel (60), Patricia Abravanel (45), Renata Abravanel (38), Rebeca Abravanel (42) e Daniela Beyruti (46).

"A felicidade é multiplicada quando dividida com a família. Não importava o tamanho da nossa casa, importava que houvesse amor nela. A coisa mais importante do mundo é a família e o amor. Dia Internacional Da Família", escreveu a artista na legenda da publicação.