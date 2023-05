No Dia Internacional da Família, Silvia Abravanel divide clique raro ao lado de Silvio Santos e das irmãs

A apresentadora Silvia Abravanel encantou os seguidores ao dividir uma foto ao lado de Silvio Santos, Íris Abravanel e suas irmãs

Silvia Abravanel(52) usou as redes sociais para celebrar o Dia Internacional da Família, comemorado nesta segunda-feira, 15.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora recordou uma foto em que aparece ao lado do pai, Silvio Santos (92), da madrasta, Íris Abravanel (74), e das irmãs, Cintia Abravanel (60), Patricia Abravanel (45), Renata Abravanel (38), Rebeca Abravanel (42) e Daniela Beyruti (46), e se declarou.

"A felicidade é multiplicada quando dividida com a família. Não importava o tamanho da nossa casa, importava que houvesse amor nela. A coisa mais importante do mundo é a família e o amor. Dia Internacional Da Família", escreveu a artista na legenda da publicação.

Essa não é a primeira vez que Silvia divide cliques raros em família nas redes sociais. Recentemente, ela um registro de Silvio Santos ao lado de todas as filhas e chamou a atenção ao resgatar a lembrança de quando três das irmãs, Renata, Patrícia e Daniela estavam grávidas.

"Um #TBT em família, uma recordação muito especial pra homenagear o Dia das Mães que já está chegando. Para todos os tipos de Mães, porque ser Mãe é simplesmente ser do jeitinho que podemos ser", disse a apresentadora.

Confira a foto de Silvia Abravanel com sua família:

Sumiço de Silvio Santos da TV

A apresentadora Silvia Abravanel surpreendeu ao comentar sobre o motivo para o pai, o apresentador Silvio Santos, estar longe da TV. Ele está sendo substituído por Patricia Abravanel no comando do Programa Silvio Santos, do SBT, há alguns meses. Então, ela comentou que o pai está da TV por uma vontade dele e que pode voltar quando quiser.

"O Silvio faz o que quer, na hora que quer. Já cancelamos o programa algumas vezes. Eu só estou ali para obedecer, sou só uma funcionária", disse ela ao programa Morning Show, da Jovem Pan. "Ele é uma incógnita. Às vezes diz: 'Hoje vou gravar'. Ele prepara tudo, se arruma, e não vai. Ele é o dono, pode falar 'não' uma hora antes de entrar no ar, ele pode fazer o que ele quiser", acrescentou.

