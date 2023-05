Silvia Abravanel encanta ao mostrar foto com as irmãs grávidas: ''Chegando''

Com Silvio Santos, apresentadora Silvia Abravanel surge em foto com as irmãs grávidas

A apresentadora Silvia Abravanel encantou ao compartilhar uma foto de sua família. Nesta quinta-feira, 11, a famosa publicou um registro de Silvio Santos ao lado de todas as filhas e chamou a atenção ao resgatar a lembrança de quando três das irmãs estavam grávidas.

No clique, o dono do baú e sua esposa, Íris Abravanel, apareceram no centro, rodeados pelas herdeiras. Silvia Abravanel e Rebeca Abravanel surgiram na parte de cima, enquanto Cintia Abravanel ficou ao lado da mulher do pai.

Na frente, o trio de grávidas, Renata Abravanel, Patrícia Abravanel e Daniela Beyruti, posaram deslumbrantes com seus barrigões.

"Um #TBT em família, uma recordação muito especial pra homenagear o Dia das Mães que já está chegando. Para todos os tipos de Mães, porque ser Mãe é simplesmente ser do jeitinho que podemos ser", disse a apresentadora na legenda do clique cheio de amor.

Recentemente, Silvia Abravanel explicou o sumiço de Silvio Santos da televisão. Nas últimas semanas, ela comemorou seu aniversário com uma festa surpresa com a família e ainda foi pedida em casamento.

Veja a foto das filhas de Silvio Santos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silvia Abravanel (@silviaabravanel)

Silvia Abravanel desiste de procurar os pais biológicos e revela o motivo

A apresentadora Silvia Abravanel foi adotada por Silvio Santos (92) quando ainda era uma criança. Durante o seu crescimento, ela tentou buscar por seus pais biológicos, mas desistiu de sua pesquisa. Agora, em entrevista no programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão (59), ela contou o motivo para ter parado a sua busca.

Silvia contou que, no passado, queria saber com quem era parecida. “Teve uma época que veio uma certidão na minha mão e eu fui atrás. Eu sempre tive mais curiosidade de conhecer minha mãe [biológica] do que meu pai. Por aquela coisa do: 'com quem eu me pareço?'”, disse ela, que ainda contou que não tem mágoas por ter sido entregue para a adoção. “Eles me deram a vida. Eu não julgo a minha mãe, eu não sei porque ela não pôde ficar comigo. Mas ela me deu o dom da vida. Ela tinha dois caminhos: me ter ou me tirar”, contou.

Então, ela contou que desistiu da busca ao ver que seu pai ficou chateado com o interesse dela pela outra família. “Eu fui atrás, mas aconteceu uma situação meio estranha comigo e com o meu pai e morreu o assunto. Ele que me registrou, a mãe Cidinha [primeira mulher de Silvio Santos] que me registrou e baile que segue”, afirmou.