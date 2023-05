Silvia Abravanel explica sumiço de Silvio Santos da TV

Silvia Abravanel revela motivo para o pai, Silvio Santos, estar longe do comando do seu programa no SBT

A apresentadora Silvia Abravanel surpreendeu ao comentar sobre o motivo para o pai, o apresentador Silvio Santos, estar longe da TV. Ele está sendo substituído por Patricia Abravanel no comando do Programa Silvio Santos, do SBT, há alguns meses. Então, Silvia comentou que o pai está da TV por uma vontade dele e que pode voltar quando quiser.

“O Silvio faz o que quer, na hora que quer. Já cancelamos o programa algumas vezes. Eu só estou ali para obedecer, sou só uma funcionária”, disse ela ao programa Morning Show, da Jovem Pan.

Ela ainda completou sobre a personalidade do pai. “Ele é uma incógnita. Às vezes diz: 'Hoje vou gravar'. Ele prepara tudo, se arruma, e não vai. Ele é o dono, pode falar 'não' uma hora antes de entrar no ar, ele pode fazer o que ele quiser”, afirmou.

Por fim, ela ainda comentou sobre a trajetória profissional dela e das irmãs. “Eu me achei com o [programa] infantil. A Patricia, no adulto, no auditório. A Rebeca se achou ali num programa mais tranquilo. A Renata, a Cintia e a Daniela, mais no administrativo. Cada uma trilhou seu próprio caminho, e ele deixou a gente muito livre. Não teve competição”, contou.

Adotada, Silvia Abravanel conta que não quis mais procurar os pais biológicos

A apresentadora Silvia Abravanel (51) foi adotada por Silvio Santos (92) quando ainda era uma criança. Durante o seu crescimento, ela tentou buscar por seus pais biológicos, mas desistiu de sua pesquisa. Em entrevista no programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão (59), ela contou o motivo para ter parado a sua busca.

“Teve uma época que veio uma certidão na minha mão e eu fui atrás. Eu sempre tive mais curiosidade de conhecer minha mãe [biológica] do que meu pai. Por aquela coisa do: 'com quem eu me pareço?'”, disse ela, que ainda contou que não tem mágoas por ter sido entregue para a adoção. “Eles me deram a vida. Eu não julgo a minha mãe, eu não sei porque ela não pôde ficar comigo. Mas ela me deu o dom da vida. Ela tinha dois caminhos: me ter ou me tirar”, contou.

Então, ela contou que desistiu da busca ao ver que seu pai ficou chateado com o interesse dela pela outra família. “Eu fui atrás, mas aconteceu uma situação meio estranha comigo e com o meu pai e morreu o assunto. Ele que me registrou, a mãe Cidinha [primeira mulher de Silvio Santos] que me registrou e baile que segue”, afirmou.