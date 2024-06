Ludmilla compra apartamento milionário em Miami. Saiba o preço

A cantora Ludmilla investiu nos Estados Unidos ao comprar um milionário na cidade de Miami

A cantora Ludmilla tem um novo lar para chamar de seu. De acordo com o colunista Leo Dias, ela comprou um apartamento milionário em Miami, nos Estados Unidos, por um valor milionário.

A estrela desembolsou cerca de R$ 13 milhões para comprar o imóvel na região de EdgeWater. Por enquanto, a artista não mostrou a nova propriedade e não revelou detalhes da compra.

Vale lembrar que Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, fazem planos de ter um filho em breve. As duas devem realizar a fertilização in vitro em uma clínica nos Estados Unidos. Em 2023, elas chegaram a iniciar os exames para o procedimento, mas não revelaram mais detalhes desde então.

Ludmilla teve turnê cancelada há pouco tempo

Além de Ivete Sangalo, a cantora Ludmilla também anunciou o cancelamento de sua turnê 'Ludmilla in the House'. O anúncio aconteceu na manhã desta quarta-feira, 15, através de um pronunciamento oficial de sua assessoria de imprensa nas redes sociais. O primeiro show aconteceria em 25 de maio.

Agora, em uma sequência de vídeos, Ludmilla lamentou o ocorrido e esclareceu melhor o que a motivou a tomar essa decisão. Assim como explicado na mensagem publicada mais cedo em seu perfil, a artista reforçou que precisou cancelar a turnê pensando no melhor para os fãs.

"É uma notícia que eu não gostaria de trazer, mas infelizmente precisa ser dada. Por motivos de logística e produção, a Ludmilla in the House que faríamos em comemoração aos meus 10 anos de carreira precisou ser cancelada. Vocês sabem o quanto sou exigente com minhas entregas, o quanto sou exigente quando se trata dos meus fãs, de levar alegria pra eles. Isso é uma coisa muito séria, que não poderia ser feita de qualquer jeito, peço desculpas pra vocês", iniciou.

Em seguida, sem revelar muitos detalhes, Ludmilla informou ao público que os shows de celebração ainda irão acontecer. "Infelizmente, por coisas que fogem da minha mão, fogem do meu controle, a gente não vai conseguir viabilizar a turnê Ludmilla in the House, porém, isso não quer dizer que ela nunca vai acontecer", garantiu.

"Não foi uma decisão tomada de uma hora pra outra, o motivo, o pivô do cancelamento foi pensando em vocês, o quanto vocês merecem coisa fod* e de excelência. Do fundo do meu coração, estou aqui pedindo desculpas para vocês", concluiu Ludmilla, avisando que o reembolso dos ingressos será efetuado.