Saiba qual foi o motivo para Ludmilla cancelar sua turnê

A cantora Ludmilla anuncia o cancelamento de sua turnê, revela o motivo e desabafa: "Fico triste com o cancelamento da turnê"

A cantora Ludmilla surpreendeu os fãs nesta quarta-feira, 15, ao anunciar o cancelamento de sua turnê, chamada Ludmilla In The House Tour, na qual iria celebrar seus 10 anos de carreira. Em um comunicado nas redes sociais, ela disse que o cancelamento aconteceu por causa de questões com a produtora responsável, que não conseguiria cumprir com as condições para os shows.

“Ludmilla In The House Tour é cancelada. Por motivos que fogem do controle de Ludmilla e sua equipe, a Ludmilla In The House Tour está cancelada. A decisão foi tomada mediante o não cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows planejados há meses. Com isso, fica impossibilitada a realização desta tour. Todos aqueles que adquiriram seus ingressos para os shows devem entrar em contato com a empresa responsável, 30e, e tiqueteira para solicitar o reembolso dos valores pagos. Agradecemos a compreensão", informou a equipe dela.

Com isso, Ludmilla também fez uma declaração no comunicado oficial. “Sempre tive uma grande preocupação em levar grandes experiências para o meu público. É o que tenho feito nesses últimos anos. Fico triste com o cancelamento da turnê porque ela nasceu com o propósito de celebrar os 10 anos da minha carreira com uma entrega digna do que meus fãs merecem. Espero conseguir me apresentar o quanto antes nas diversas cidades anunciadas e quero devolver, da melhor forma possível, todo o carinho que vocês me deram durante todo esse tempo”, afirmou.

Ludmilla fez show nos EUA

A cantora Ludmilla agitou uma multidão de fãs ao se apresentar no festival de música Coachella, nos Estados Unidos. A estrela foi uma das atrações do palco principal e fez um investimento de cerca de R$ 8 milhões para o evento, com direito a 7 toneladas de aparato estrutural para o show.

Nas redes sociais, ela comemorou o sucesso do show. "Ainda tô processando o dia de hoje, SÉRIO! Só tenho a agradecer a Deus por realizar todos meus sonhos. Preciso demais agradecer a @beyonce e @hilton_erika por fazerem parte desse dia tão importante comigo. Tô sem palavras pra descrever tudo o que tô sentindo", disse ela.