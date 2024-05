Ivete Sangalo cancela turnê e revela qual foi o motivo da decisão

A cantora Ivete Sangalo decidiu cancelar a turnê de celebração dos 30 anos de carreira e o motivo foi revelado em comunicado oficial

A cantora Ivete Sangalo tomou a decisão de cancelar a turnê A Festa, na qual iria celebrar seus 30 anos de carreira. O comunicado oficial sobre o cancelamento foi divulgado na manhã desta quarta-feira, 15, por meio da assessoria de imprensa da artista e suas redes sociais.

Ivete e sua equipe revelaram que o motivo do cancelamento foi uma questão com a produtora responsável pelos shows. Eles informaram que a produtora não iria conseguir garantir as condições necessárias para a realização dos shows. Com isso, eles optaram pelo cancelamento do projeto. A equipe ainda informou que os fãs devem procurar a promotora dos shows para pedir o reembolso dos ingressos já comprados.

Leia o comunicado completo:

"Honrando a transparência e a responsabilidade que marcam sua carreira, Ivete Sangalo e seu escritório optaram por cancelar a turnê “A Festa”. A decisão, embora dolorosa, revelou-se necessária a partir da constatação de que a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas. A principal motivação para a idealização da turnê “A Festa” foi o desejo da cantora de compartilhar a celebração dos seus 30 anos de carreira de maneira grandiosa com o público de todos os cantos do país, reforçando a conexão e o compromisso que construiu ao longo de três décadas com seus fãs. Mas a realização de um projeto dessa magnitude exige a mobilização de uma estrutura complexa, que só se viabilizaria se houvesse um nível de planejamento e organização adequados, que garantissem, com a antecedência necessária, todas as condições prometidas, esperadas e pactuadas em contrato".

"Ivete Sangalo sente o carinho dos fãs e agradece muito por isso. E espera poder se apresentar nessas cidades que sempre a receberam com tanto carinho em breve. Todos aqueles que adquiriram ingressos para os shows podem entrar em contato com a promotora do evento para buscar as orientações sobre o procedimento de reembolso dos valores pagos. Agradecemos a compreensão", finalizaram.

View this post on Instagram A post shared by Veveta (@ivetesangalo)

Ivete falou sobre a menopausa

Em uma nova entrevista que deu uma entrevista para o marido Daniel Cady em um podcast, Ivete Sangalo abriu o jogo e falou sobre a experiência da menopausa. A cantora de 51 anos revelou que preferiu passar pelos sintomas que muitas mulheres vivenciam após a ausência da menstruação, como ondas de calor, ganho de peso, alteração de humor, metabolismo lento, perda da qualidade de sono, perda da elasticidade da pele.

"Primeira coisa que pensei: quero viver para tirar minhas conclusões. É preciso viver as situações, para tirar as conclusões, este é o conselho que eu dou para as pessoas. Tem essa coisa de personalizar a situação. A medicina não trata o macro: ela vai à questão da pessoa. Todo tratamento perpassa pela emoção do paciente. Não dá para trabalhar uma situação que só está no livro, então vou viver a menopausa, tanto que a gente pouco discutiu esse caso. Senti os calores horrorosos, preferi vivê-la", explicou.

Ela também relembrou que na primeira gravidez, quando estava esperando Marcelo, usava uma injeção de hormônio que influenciou na sua voz. Hoje em dia o casal também é pai das gemeas, Helena e Marina.

"Mas não senti muita coisa diferente do que quando engravidei de Marcelo. A progesterona eu não conseguia cantar uma música, porque tinha uma injeção de hormônios para relaxar aquela musculatura, para não pensar que o feto era um corpo estranho e expurgar. Parecia um patinho falando. Naquela época eu sabia disso. Não exigir muito de mim. É viver a experiência dentro das minhas possibilidades", relembrou.