Edu Guedes e Ana Hickmann abrem as portas de sua nova mansão: 'Um sonho'

Após alguns meses de relacionamento, Edu Guedes e Ana Hickmann anunciaram que vão morar juntos. Nesta segunda-feira, 10, o casal mega apaixonado compartilhou um vídeo para contar a novidade e ainda revelar a propriedade luxuosa onde viverão juntos.

Em um terreno extenso, com bastante área verde, a casa com um estilo mais rústico por fora será o novo lar dos pombinhos. Os famosos então abriram as portas da mansão diferenciada e mostraram um pouco dos cômodos, que ainda estão em reforma.

"Sejam muito bem-vindos a nossa futura casa! Em breve, ela estará cheia de amor, de histórias e criaremos juntos memórias para uma vida toda", falaram os apresentadores ao surgirem radiantes e em clima de romance. "Não vejo a hora de ver todos os ambientes prontos! Estamos realizando um sonho", declararam.

É bom lembrar que a partir de janeiro deste ano, Edu Guedes revelou que começaram a considerar a relação como um namoro. "A gente foi conversando, foi sentindo algo diferente em janeiro, ela estava passando por tudo isso, eu tinha acabado um namoro em novembro, a gente não tinha certeza de tudo. Nossa primeira preocupação era com relação a ter certeza de que a gente ia ficar juntos para poder falar", explicou o chef.

Veja a nova mansão de Edu Guedes e Ana Hickmann:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edu Guedes (@eduguedesoficial)

Reencontro de Edu Guedes e Ana Hickmann

Em entrevista concedida ao jornalista Leo Dias, Edu Guedes revelou que ficou mais de um ano sem falar com Ana Hickmann até pedir o contato da namorada para a irmã dela. Segundo ele, o namoro só iniciou em janeiro deste ano.

"Eu fui dar um abraço na Ana e aí ela me deu um beijo. Talvez eu não tivesse aquela atitude, sabe por que? Porque pra mim eu sempre a encarei com carinho, respeito… O primeiro beijo foi no carro. Sabe quando você se preocupa demais com uma pessoa", contou o chef, que era amigo da apresentadora havia anos.

Edu também afirmou que ficou nervoso e sem reação após o primeiro beijo. "No dia seguinte eu não sabia na verdade… Sei lá, você percebe se a pessoa gosta ou não, mas eu não sabia a que ponto a gente ia. Aí começou uma outra preocupação que era: a gente é amigo. E eu tava falando muito com ela, conversando muito com ela. Eu sentia que a conversa às vezes era importante, você apoiar é importante. Em certo ponto [eu achava] que confundia um pouco isso, até que ponto a Ana quer ficar comigo ou ela tá se sentindo bem de eu estar a apoiando?", confessou o apresentador.