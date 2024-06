Ex-BBB Davi visita obra de sua nova mansão na Bahia: 'Firme e forte'

Vencedor do BBB 24, Davi Brito conferiu o andamento das obras de sua mansão planejada e elogiou o serviço dos trabalhadores

Campeão do BBB 24, da Globo, Davi Brito está prestes a realizar mais um de seus sonhos. Construindo uma mansão na Bahia, o ex-brother foi conferir o andamento das obras na terça-feira, 11, e mostrou um pouco do local.

Em seus stories no Instagram, Davi surgiu sorridente e elogiou o serviço dos trabalhadores. "Cheguei para conferir se está em dia. Está em dia?", brincou ele. "Os homens trabalham duro, a obra está andando. Firme e forte", completou o jovem em conversa com outro funcionário.

Até o momento, o jovem ainda não revelou mais detalhes da casa. Recentemente, em entrevista ao site Extra, o ex-BBB revelou que sua nova residência foi inteira planejada.

"Estou construindo minha casa do zero. Quero toda planejada, organizadinha, sabendo onde fica cada planta. Sou virginiano. Os projetos já começaram. É o que já gastei comigo", declarou. "Quero continuar morando na Bahia. Não abro mão. Quem nasce aqui não larga. Tem muita coisa boa para viver e aproveitar aqui", disse Davi Brito.

Confira:

Davi, campeão do BBB 24, mostra funcionários da obra de sua nova casa. pic.twitter.com/pHByRzZnHE — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 11, 2024

Davi confessa saudade da vida antes da fama

O ex-BBB Davi Brito esteve na festa do São João da Thay, no Maranhão, na noite de quinta-feira, 6. Por lá, ele foi questionado pela revista Quem sobre o que ele mais sente falta de quando ainda era anônimo e ninguém a conhecia.

"O que eu mais sinto falta é pegar o baba [em Salvador, significa jogar 'pelada'], poder sair na rua, a galera ainda está muito", opinou ele, que falou sobre o assédio do público. "Tenho que me acostumar com toda essa jornada que está acontecendo agora, aproveitar tudo o que tem que aproveitar, e vamos pra cima", completou.

Em contrapartida, as conquistas pessoais e profissionais são o lado bom da vida pública. "É conquistar as coisas que sempre quis, e a faculdade", falou ele, que pretende usar a bolsa de estudos que conseguiu no reality show para cursar medicina, no próximo ano.