No shopping, Neymar surpreende filho de funcionária com atitude: "Tremendo"

O jogador Neymar foi ao Shopping para renovar sua CNH em uma unidade do Poupatempo e surpreendeu a funcionária que lhe atendeu

Nesta sexta-feira, 14, o jogador Neymar foi ao Shopping Brisamar, em São Vicente, litoral sul de São Paulo, para renovar sua carteira nacional de habilitação (CNH) em uma unidade do Poupatempo. Ele, que está de férias no Brasil, foi ao local na companhia de grupo de amigos e compartilhou no stories de seu perfil no Instagram.

“Faz muito tempo que eu não venho no shopping. [Estou aqui] no shopping de São Vicente, vim renovar minha CNH. Meus amigos saíram e vieram me acompanhar de manhã. Dá uma olhada no cidadão. Ó o estado dos caras [risos]”, falou Neymar.

“Ontem saímos, fomos no jogo do Flamengo, depois fomos na Anitta. Eu fui descansar, porque tinha compromisso cedo. Eles seguiram. Só que eu obriguei todo mundo a vir comigo”, completou o jogador em um story. Em seguida, ele voltou a mostrar os amigos.

Quando chegou ao local em São Vicente, o estabelecimento ainda estava fechado e com pouca movimentação. No Poupatempo, o jogador do Al-Hilal, gravou um vídeo mandando um beijo para o filho de uma das funcionárias que o atendeu. “Fala aí, Henri. Tô aqui para te mandar um abraço. Tô aqui com a sua mãe, que estava tremendo aqui. Abraço, fica com Deus, tá? Tchau tchau", disse ele.

A presença do atleta causou um alvoroço no local. “Infelizmente não dá para atender todo mundo, mas obrigada pelo carinho", disse. Por fim, Neymar analisou: “Renovei minha carteira de motorista e meu RG. Como todo ser humano, fazendo as mesmas coisas.”

Mãe de Neymar Jr mostra viagem com o neto

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr., compartilhou fotos de suas férias com o neto Davi Lucca, de 11 anos. Em suas redes sociais, ela destacou a importância de criar memórias com o menino e agradeceu por sua companhia durante a viagem.

Na legenda da publicação, ela escreveu: “Estes foram alguns dos momentos que passamos juntos, tudo serão guardados para sempre, você fez-me muito feliz. Eu peço a Deus para te guardar, e proteger-te sempre”, iniciou o relato.

“Que você nunca perca a sua essência. Que a cada obstáculo da vida, você saiba que não sou só a sua avó e sim a sua amiga, para que você sempre precisar, seja o que for, estarei sempre aqui por você, o meu bebê. Obrigada pelas risadas, pelas brincadeiras, por tudo que fizemos por este momento único, um pelo outro, como você mesmo falou”, se derreteu a mulher.