Em processo de adoção, Jojo Todynho se encanta ao mostrar quarto do filho

Animada, Jojo Todynho está preparando um quartinho especial em sua casa para receber Francisco, menino que conheceu em Angola

A casa de Jojo Todynho ganhará um novo morador em breve! A cantora usou as redes sociais na terça-feira, 21, para mostrar como está ficando o quarto de Francisco, criança que ela está adotando. Os dois se conheceram durante uma viagem realizada pela artista para Luanda, em Angola, em 2023.

Na época, a campeã de 'A Fazenda 12', da Record TV, contou que o conheceu enquanto ele fazia uma homenagem para ela na escola e ficou completamente encantada com a desenvoltura dele. Em janeiro deste ano, já com o processo de adoção em trâmite, Jojo Todynho revelou que retornaria para Angola em agosto.

Agora, chegando cada vez mais perto de receber Francisco no Brasil, ela está cuidando de cada detalhe do quartinho do menino. Através de seus stories no Instagram, Jojo filmou um homem instalando uma estante no cômodo.

"Só um spoilerzinho do quarto de Francisco. Olha que coisa linda. Vai colocar videogame, vai ser uma loucura", declarou a artista, mostrando o móvel. Em seguida, ela exibiu a nova porta do quarto, que também havia acabado de ser instalada. "Que lindo", se encantou.

Vale lembrar que Jojo Todynho já explicou aos seguidores o motivo de não abordar muito o assunto publicamente. De acordo com a futura advogada, por questões judiciais, ela não poderia revelar muitos detalhes do processo de adoção.

Jojo mostra quarto do filho - Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho abre o coração e revela se tem planos para engravidar

Recentemente, a cantora Jojo Todynho abriu o coração e conversou com os seguidores sobre os planos envolvendo sua vida pessoal. A artista, que já está no processo de adoção de um menino angolano, revelou se pretende aumentar a família mais para frente.

Em seus stories no Instagram, Jojo falou sobre a maternidade e explicou que deseja engravidar. "Depois que eu me formar, eu pretendo ter uma menina, um menino. O que Deus me abençoar, é bem-vindo", contou a campeã de 'A Fazenda 12', da Record TV.

Na sequência, ela reforçou que a criança, que em breve estará com ela, não será o único herdeiro. "Vem mais por aí, mas depois que eu me formar, acredito que lá para uns 34, 35, é uma idade muito boa", completou Jojo Todynho.