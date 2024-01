Jojo Todynho se anima ao falar sobre processo de adoção: 'Em agosto'

A cantora Jojo Todynho abriu o coração e comentou sobre a continuidade de adoção do menino que conheceu em Angola

De férias em Nova York, nos Estados Unidos, a cantora Jojo Todynho tirou um tempo para descansar e aproveitou o momento para bater um papo com seus seguidores nas redes sociais. Ao ser questionada por um internauta sobre a adoção de um menino que conheceu em Angola, a artista abriu o coração e revelou como está o processo.

Jojo, então, avisou que não poderia falar muito a respeito do assunto por questões judiciais, mas garantiu que tudo está em andamento. "Não posso dar detalhes de nada, mas para confortar o coração de vocês, em agosto vou para a Angola e vamos ver como vai ficar essa situação", contou ela.

Na sequência, a campeã de A Fazenda 12, da Record, agradeceu a preocupação do público e afirmou que o menino está sendo bem cuidado. "Está lindo e forte. Obrigada pelo carinho. Vocês sempre me perguntam por aqui, mas Deus está no controle", concluiu Jojo Todynho.

Vale lembrar que a famosa revelou publicamente o desejo de adotar a criança em setembro do ano passado, logo após retornar de uma viagem em Luanda, na Angola. À época, ela contou que realizou uma visita em uma escola para fazer doações e ficou impressionada com um menino que conheceu por lá.

"O menino que veio me homenagear era o Francisco. Eu estava tão empolgada olhando para as crianças que eu não prestei atenção. Depois que o professor colocou ele de frente para mim, foi surreal. Eu olhei para ele e falei: esse menino é meu filho. O olho dele brilhava. Foi uma conexão diferente, não tem explicação. Eu perguntei: 'qual é o seu nome?'. 'Francisco'. E eu falei: e se eu quiser te levar embora?'. E ele: 'eu vou embora com você'. Aquele menino lendo me bota no chinelo e muita gente", disse ela, na ocasião.

Jojo Todynho revela decisão de não comemorar os 27 anos

A cantora Jojo Todynho aproveitou suas férias da faculdade para curtir alguns dias de descanso em Nova York, nos Estados Unidos, e tem compartilhado cada momento da viagem com os seguidores. Nesta segunda-feira, 29, ela revelou que decidiu não comemorar seu aniversário este ano, no próximo dia 11 de fevereiro.

Em seu perfil no Instagram, a campeã de A Fazenda 12, da Record, publicou um vídeo onde surge passeando nas ruas de Nova York e explicou o motivo de sua escolha.

"Faltando 12 dias para completar 27 anos, esse é o primeiro ano que não irei fazer nada… Esse ano 2024 orei muito pra que ele chegasse pois seria um ano de Renovo na minha vida, ano de separar joio do trigo, buscar conhecimento, crescimento, sabedoria, maturidade, mansidão e tudo que puder acrescentar de bom na minha vida e trabalho", iniciou.

E completou: "Eu cheguei na fase do autocuidado e para vivê-la é preciso me abster de muitas coisas, o futuro me reserva o melhor, mas preciso construir esse percurso agora! Peça direcionamento a Deus, erga a cabeça e tenha certeza que você está no caminho certo!".