Em Nova York, Jojo Todynho revela decisão de não comemorar os 27 anos

A cantora Jojo Todynho compartilhou uma reflexão e explicou o motivo de não celebrar seu aniversário este ano: 'Autocuidado'

A cantora Jojo Todynho aproveitou suas férias da faculdade para curtir alguns dias de descanso em Nova York, nos Estados Unidos, e tem compartilhado cada momento da viagem com os seguidores. Nesta segunda-feira, 29, ela revelou que decidiu não comemorar seu aniversário este ano, no próximo dia 11 de fevereiro.

Em seu perfil no Instagram, a campeã de A Fazenda 12, da Record, publicou um vídeo onde surge passeando nas ruas de Nova York e explicou o motivo de sua escolha. "Faltando 12 dias para completar 27 anos, esse é o primeiro ano que não irei fazer nada… Esse ano 2024 orei muito pra que ele chegasse pois seria um ano de Renovo na minha vida, ano de separar joio do trigo, buscar conhecimento, crescimento, sabedoria, maturidade, mansidão e tudo que puder acrescentar de bom na minha vida e trabalho", iniciou.

E completou: "Eu cheguei na fase do autocuidado e para vivê-la é preciso me abster de muitas coisas, o futuro me reserva o melhor, mas preciso construir esse percurso agora! Peça direcionamento a Deus, erga a cabeça e tenha certeza que você está no caminho certo!".

Nos comentários, diversos amigos e fãs de Jojo Todynho deixaram mensagens carinhosas e apoiaram a decisão da cantora. "Uma mulher curada é sempre renovo! Aproveite sua juventude, seja sempre autêntica", declarou uma internauta. "Como assim não vai fazer nada, Jojo? Nada para os outros, né?! Porque por você mesma você tá fazendo muito! Arrasa", disse outra.

Jojo Todynho rebate comentários sobre seu corpo e celulite

Jojo Todynho decidiu se manifestar após receber de seguidores prints com comentários maldosos que algumas pessoas fizeram sobre o seu corpo. A cantora virou assunto nas redes sociais após cair no samba durante o ensaio técnico da Mocidade Independente de Padre Miguel, que aconteceu na noite de domingo, 21.

Em suas redes sociais, a ex-fazendeira declarou: "Deixa eu dar um recado. Estão me mandando print aqui no direct [e dizendo]: 'Entra não sei onde. Olha isso aqui. Não sei o que lá. Estão falando que sua bunda é feia, que tem celulite'. Corpo da mulher brasileira é isso aí".

Demonstrando não ligar para as críticas, Jojo debochou da situação. "Bonita... vou falar para vocês o que tem que ser bonita. Posso falar rasgado? Bonita é minha conta bancária. Linda. Você que está falando da minha bunda, que tem celulite e que é feia, sua bunda é bonita e você é dura [sem dinheiro]. Essa conta não está batendo, amor. De que adianta? Está lisa, não tem uma celulite, mas é dura. Faça-me o favor, querida", declarou. Por fim, a artista destacou que ninguém deveria ficar julgando o corpo alheiro.