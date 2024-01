Jojo Todynho rebate comentários sobre seu corpo e celulite

'Bonita é minha conta bancária': Jojo Todynho demonstrou não ligar para as críticas e enfatizou que ninguém tem o direito de falar do corpo alheio

Jojo Todynho decidiu se manifestar após receber de seguidores prints com comentários maldosos que algumas pessoas fizeram sobre o seu corpo. A cantora virou assunto nas redes sociais após cair no samba durante o ensaio técnico da Mocidade Independente de Padre Miguel, que aconteceu na noite de domingo, 21.

Em suas redes sociais, a ex-fazendeira declarou: "Deixa eu dar um recado. Estão me mandando print aqui no direct [e dizendo]: 'Entra não sei onde. Olha isso aqui. Não sei o que lá. Estão falando que sua bunda é feia, que tem celulite'. Corpo da mulher brasileira é isso aí".

Demonstrando não ligar para as críticas, Jojo debochou da situação. "Bonita... vou falar para vocês o que tem que ser bonita. Posso falar rasgado? Bonita é minha conta bancária. Linda. Você que está falando da minha bunda, que tem celulite e que é feia, sua bunda é bonita e você é dura [sem dinheiro]. Essa conta não está batendo, amor. De que adianta? Está lisa, não tem uma celulite, mas é dura. Faça-me o favor, querida", declarou.

Por fim, a artista destacou que ninguém deveria ficar julgando o corpo alheiro. "Nem quem é referência de beleza tem o direito de falar de ninguém, imagina quem não é nada e quer falar dos outros. Conserta sua vida", concluiu a cantora.

A cantora realizou uma cirurgia bariátrica há cinco meses e recentemente revelou que já emagreceu mais de 40 kg. Nos stories do Instagram, a funkeira comemorou o seu peso atual com um sorrisão no rosto: "Olha, hoje eu completo cinco meses de bariátrica, acabei de fazer minha pesagem, 100 [kg] tá, bebê? Esqueça tudo, daqui a pouco a mamãe está nos dois dígitos. Até o Carnaval, vocês me aguardem", disse ela.

Jojo Todynho usa só body para se jogar no samba em ensaio de carnaval

Jojo Todynho mostrou que já está pronta para curtir o carnaval de 2024. Neste domingo, 21, a estrela arrasou ao surgir no ensaio técnico da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Para a ocasião, a musa apareceu só com um body rendado com pedrarias brilhantes e transparência. O modelito deixou à mostra as curvas impecáveis do corpo dela e também sua tatuagem enorme na coxa. Para completar o visual, ela usou o cabelo cacheado e solto.