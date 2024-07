Aline Wirley e Igor Rickli foram denunciados durante processo de adoção

A cantora Aline Wirley e o marido, Igor Rickli, contam que sofreram preconceito por conta da sexualidade durante processo de adoção dos filhos

A cantora Aline Wirley e o marido, Igor Rickli, já eram pais de Antonio Caramelo, de 10 anos, e recentemente concluíram o processo de adoção de Fátima, de 10, e Will, de 7. O casal de artistas mostrou o rosto das crianças na capa da revista CRESCER de julho, que compartilhou trechos da entrevista com a Quem sobre os desafios enfrentados pelo ator e pela cantora durante o processo.

Os dois, que são bissexuais, sofreram preconeito em razão da sexualidade. "Algumas pessoas questionaram nossa capacidade de adotar as crianças, alegando que nossa sexualidade influenciaria negativamente na vida delas e que deveriam ser devolvidas. Falaram absurdos, como se elas assistissem a orgias. Tivemos que responder a essas acusações diante da juíza", relatou Igor.

"A internet pode ser muito perigosa; as pessoas se sentem poderosas fazendo denúncias e comentários ofensivos, achando que isso não terá consequências reais. Mas impacta, sim. Foi desgastante e doloroso", completou o artista.

Orientações sobre sexualidade

Apesar de falarem abertamente sobre o assunto, Igor e Aline são cuidados ao abordar o assunto com os filhos. Eles evitam discutir temas que as crianças ainda não têm maturidade para compreender, mas fornecem algumas orientações sobre sexualidade.

"Procuro ser o mais guardião possível, trazendo tudo com clareza para que não fique um assunto velado. Não falar sobre sexualidade com as crianças é delicado, porque você não as instrui a entender, se precaver, se conhecer. Ensinar como se posicionar quando alguém se aproxima de forma inadequada é fundamental", opinou Rickli.

"Damos um contorno para que elas tenham o mínimo de conhecimento, mas ainda preservem a inocência dessa fase. Os abusos que sofri deixaram marcas profundas que moldaram quem sou hoje. Esses momentos difíceis me fizeram buscar caminhos e soluções. Para mim, proteger as crianças nesse aspecto é sagrado e foi difícil quando, no processo de adoção, recebemos inúmeras denúncias no Ministério Público", lembrou o ator.