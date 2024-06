Igor Rickli e Aline Wirley se emocionam ao reencontrar filhos após tempo afastados

Igor Rickli e Aline Wirley compartilham reencontro emocionante com os três filhos após uma semana afastados por compromissos de trabalho; confira

Na noite da última quinta-feira, 13, o ator Igor Rickli e a cantora Aline Wirley emocionaram seus seguidores ao compartilhar o reencontro com seus três filhos na casa da família, no Rio de Janeiro. O casal havia passado uma semana afastado devido a compromissos de trabalho, pois estavam em cartaz com uma peça em São Paulo.

Através de seu perfil no Instagram, Igor mostrou o momento em que ele e a esposa, ex-integrande do Rouge e do Big Brother Brasil, adentram a casa, enquanto seus três filhos aguardavam ansiosos pela chegada dos pais. Assim que se encontram, as crianças correm para o abraço com os pais, fazendo uma grande festa com muitos gritos e carinhos.

Na legenda, Igor se emocionou ao falar sobre o momento especial no reencontro da família: "Enfim em casa. Desculpa os gritos, é que depois de quase uma semana longe deles, o coração já estava apertado!" O ator é pai de Antonio Caramelo, de oito anos, e dos pequenos Fátima e Will, que chegaram recentemente à família.

Uma publicação compartilhada por Igor Rickli (@igorrickli)

Vale lembrar que Igor e Aline adotaram duas crianças há poucos meses. Agora, eles têm motivos de sobra para comemorar, pois finalizaram o processo de adoção dos filhos oficialmente. Em entrevista à CARAS Brasil, o casal abriu o coração ao falar sobre a conquista agora que estão com a família ainda maior e novos projetos no trabalho.

"A gente está em um momento de construção dos novos avatares de Igor e Aline. Estamos construindo uma casa nova, recebendo as crianças, desenvolvendo esse trabalho como um trabalho efetivo nosso. É um momento novo", disse o ator, que também comemorou a estreia de sua nova peça ao lado da amada, "É o amor".

De acordo com a cantora Aline, não foi combinado finalizar o processo de adoção na mesma semana da estreia do espetáculo. Mas essa coincidência da vida marcou positivamente o casal: "Foi tudo muito junto, estávamos fazendo adaptação com as crianças, eles ali com a gente entendendo o que é o nosso trabalho, o que a gente faz”, ela contou.

Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

