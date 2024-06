Aline Wirley e Igor Rickli celebram fim do processo de adoção nos palcos: 'Vibrar no amor'

Em entrevista à CARAS Brasil, Aline Wirley e Igor Rickli abrem o coração ao falar sobre adoção dos filhos em momento de retorno aos palcos para compartilhar amor em musical

Nos últimos dias, a cantora Aline Wirley (42) e o marido, Igor Rickli (40), anunciaram que terminaram o processo de adoção dos filhos mais novos, Fátima e Will. Em entrevista à CARAS Brasil, o casal abre o coração ao falar sobre essa conquista e celebram retorno aos palcos com novo espetáculo: "Vibrar no amor".

O ator Igor Rickli e a cantora Aline Wirley são pais de três crianças. Eles tiveram um filho biológico, Antonio, e adotaram duas crianças há poucos meses. Agora, eles têm motivo de sobra para comemorar, pois finalizaram o processo de adoção dos filhos faltando menos de uma semana para estreia do novo espetáculo É o amor.

Igor afirma que, no momento, o casal está passando por uma nova fase de vida:"A gente está em um momento de construção dos novos avatares de Igor e Aline. Estamos construindo uma casa nova, recebendo as crianças, desenvolvendo esse trabalho como um trabalho efetivo nosso. É um momento novo", avalia.

De acordo com a cantora Aline, não foi combinado finalizar o processo de adoção na mesma semana da estreia do espetáculo. Essa coincidência da vida marcou positivamente o casal e proporcionou mais um motivo para comemorar essa nova fase de sua vida.

"Foi tudo muito junto, estávamos fazendo adaptação com as crianças, eles ali com a gente entendendo o que é o nosso trabalho, o que a gente faz. Então, é para a vida inteira. É algo que a gente nunca vai esquecer porque a chegada deles neste momento é a coisa mais importante", confessa Aline.

VIBRANDO NO AMOR

Na próxima quarta-feira, 12, Dia dos Namorados, Igor Rickli e Aline Wirley retornam aos palcos com o espetáculo É o amor. A produção aborda a temática do amor sob o ponto de vista do casal, com músicas românticas clássicas para acompanhar a narrativa.

"A gente quer falar sobre amor. É sobre [esse sentimento] que a gente quer falar em tempos de tanto ódio, muita gente quase não acredita no amor, que ele não é possível. Então, vamos cantar o amor e aí tudo fluiu", declara Aline.

"Nós somos muito conectados com esse lugar da espiritualidade. A gente acredita mesmo nessa força do amor e de transformação. É o que acreditamos, vibrar no amor como forma de transformação mesmo para melhorar, a gente está em um momento muito legal", finaliza Igor.

