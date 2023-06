Dia dos Namorados: Aline Wirley e Igor Rickli fazem ensaio com looks agênero

Apaixonadíssimos, Aline Wirley e Igor Rickli celebraram Dia dos Namorados com ensaio fotográfico cheio de estilo

Orgulhosos da história que viveram construíram juntos o casal Aline Wirley (41) e Igor Rickli (39) decidiram celebrar o Dia dos Namorados deste ano de uma maneira especial. Os pombinhos realizaram um super ensaio fotográfico com looks agênero.

Cheios de personalidade, os dois, que no último ano revelaram viver uma relação aberta, apareceram usando roupas que fogem dos esteriótipos do masculino e feminono, que no mundo da moda leva o nome de genderless.

"Quando conheci o Igor, eu me apaixonei completamente por ele, é um ser apaixonante. Mas eu o amei muito pela honestidade", disse a vice-campeã do BBB 23 ao portal Gshow, que ficou responsável por fazer os cliques.

O ator também celebrou a liberdade dentro do relacionamento com Aline, com quem está casado há mais de 13 anos. Segundo Igor, os dois estão envelhecendo juntos e amando cada descoberta: "Somos um casal de senhores, já vivemos muito e estamos felizes do jeito que a gente é".

Aline Wirley e Igor Rickli em ensaio especial do Dia dos Namorados (Foto: GLIN+MIRA)

Neste último sábado, 10, Igor e Aline emocionaram os telespectadores do programa Altas Horas, na TV Globo, em uma apresentação especial em celebração ao Dia dos Namorados. Juntos, os dois cantaram a música Medo Bobo, de Maiara e Maraisa.

Nas redes sociais, os dois foram alvos de comentários elogiosos dos fãs, que ficaram impressionados com a conexão entre eles. "Eu facilmente pagaria um show do casal! Além do desdobramento, o amor que transborda, a cumplicidade e paixão, é emocionante", disse uma pessoa no Twitter.

"Me fizeram até gostar dessa música. Que apresentação belíssima", confessou outra. "Nossa como uma voz completa a outra perfeitamente ameiiiii", se derreteu uma internauta.