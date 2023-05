Igor Rickli e Aline Wirley gravam juntos em estúdio: “Música nova pra vocês”

Igor Rickli e Aline Wirley compartilharam registros do dia de novos trabalhos musicais

Igor Rickli (39) e Aline Wirley (41) usaram as redes sociais para mostrar que já estão preparando novas músicas em conjunto. Nos stories do Instagram, o ator publicou alguns registros do casal reunido em um estúdio de produção.

"A Gente Ecoa foi um sucesso. E já estamos aqui pensando nas próximas produções com esses dois queridos", escreveu o perfil da produtora do casal ao citar o primeiro lançamento dos pais de Antonio, 8, juntos.

Já a cantora dividiu com os seguidores um vídeo do momento em que estava gravando sua voz para uma nova canção. No entanto, ela deixou seu som no mudo e usou outra música ao fundo da filmagem.

Igor Rickli e Aline Wirley se pronunciam após vídeo

Igor Rickli usou as redes sociais para se pronunciar sobre o vídeo em que ri do Festival de Cannes ao lado de Aline Wirley. A gravação do casal chegou a ser apontada como indireta para Domitila Barros, que foi premiada no evento da França.

Em novo vídeo no Instagram, Igor justifica a atitude da dupla enquanto Aline aparece ao lado concordando com suas declarações. "Eu, ontem, fiz um vídeo, que me fez repensar o quanto a internet pode ser um lugar perigoso. Justamente, por isso, eu quero esclarecer para não virar um canal de ódio a nossa rede", iniciou ele.

"Na verdade, a gente fez uma brincadeira, eu fiz uma brincadeira com a Aline pelo fato da gente estar ali, de pijama, com a cara amassada, acordando. Vendo todo mundo lá lindo, maravilhoso, em Cannes brilhando, que é um lugar que a gente quer muito estar e é muito importante para todo mundo da classe artística", completou.

"Foi só uma brincadeira para a gente mesmo. Queria pedir um cuidado para que a gente não fomente mais essa corrente de ódio que já é tão grande. Quero que todo mundo brilhe muito, tenha muito sucesso, seja muito feliz", finalizou Igor.